Du trečdaliai NATO narių išnaudojo savo resursus tiekti ginklus Ukrainai – „The New York Times“

Anot leidinio, tarp minėtų 10 šalių, galinčių sustiprinti savo paramą Ukrainai, yra Prancūzija, Italija, Vokietija, Nyderlandai.

Iš viso nuo Rusijos invazijos pradžios NATO jau perdavė Ukrainai ginklų už 40 mlrd. dolerių. Tai atitinka metinį Prancūzijos gynybos biudžetą. Tačiau tiek Ukraina, tiek Rusija ginkluotę išnaudoja neregėtu greičiu, kuriam Vakarai nebuvo pasirengę.

Leidinio duomenimis, artilerijos kovų tempas yra ypatingai stulbinantis. Vasarą ukrainiečiai per dieną paleisdavo apie šešis–septynis tūkstančius artilerijos sviedinių, o okupantai apie 40–50 tūkst. Pavyzdžiui, Afganistane NATO pajėgos per dieną galėjo paleisti 300 artilerijos sviedinių ir nesijaudinti dėl priešlėktuvinės gynybos. Palyginimui, JAV per mėnesį pagaminama tik 15 tūkst. sviedinių.

REKLAMA

„Viena diena Ukrainoje – tai mėnuo ar daugiau Afganistane“, – leidiniui komentavo gynybos ekspertas ir buvęs NATO generalinio sekretoriaus padėjėjas Camille Grandas.

Plataus masto karą prieš Ukrainą Rusija pradėjo vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.

Rusų kariuomenė nuo pat karo pradžios taikosi ne tik į karinę, bet ir į civilinę infrastruktūrą, dėl rusų agresijos žuvo ar namų neteko daugybė ukrainiečių.

Reaguodamos į Rusijos agresiją Vakarų šalys nutraukia bendradarbiavimą su Rusija ir įveda jai sankcijas.