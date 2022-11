Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

16:55 | Donecko srityje žuvo du žmonės

Rusijos pajėgos artilerijos ugnimi apšaudė Kurachovą Donecko srityje, žuvo du žmonės, dar vienas sužeistas, praneša srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenko.

Per apšaudymą buvo apgadinti keturi namai.

„Tai ne pirmas kartas, kai Kurachovas patenka į priešo ugnį – rusai nuosekliai ir tikslingai apšaudo civilius gyventojus“, – pabrėžia P. Kyrylenko.

Kartu jis paragino gyventojus pasitraukti iš Donecko srities.

16:41 | Padėtis Luhansko srityje sudėtinga, kiekvienas metras atkovojamas sunkiai

Ukrainos pajėgos po truputį deokupuoja Rytų Ukrainoje esančią Luhansko sritį, tačiau labai sunkiai, sako srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus, rašo „Kanal 24”.

Anot jo, padėtis skirtingose srities vietose yra nevienoda. Donecko pusėje Bilohorivkoje Ukrainos ginkluotosios pajėgos laikosi savo pozicijų, į priekį nejuda.

Tačiau Svatovės–Kreminnos kryptimi, anot jo, pasiekta nedidelių, bet labai vertingų laimėjimų. Okupantai bando rengti gynybinius įtvirtinimus ir užminuoja viską, kas pasitaiko jų kelyje.

„Atsižvelgdamas į priešo skaičių, oro sąlygas, galiu pasakyti, kad vaikinai žygiuoja didvyriškai. Kiekvienas išlaisvintas Luhansko srities metras yra labai, labai sunkus“, – sako S. Haidajus.

Jis taip pat priduria, kad Luhansko srityje rusai naudoja draudžiamas fosforo bombas.

16:18 | JK išsiuntė raketų Ukrainai

Jungtinė Karalystė Ukrainai išsiuntė tikslaus valdymo raketų „Brimstone 2“, praneša šalies Gynybos ministerija.

Pažymima, kad šios raketos yra labai svarbios Ukrainai atmušant rusų puolimą.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advancements.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SpVnWqeiVm