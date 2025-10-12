Didžiausia XX a. aviacijos mįslė gali būti išspręsta: Trumpas įsakė atskleisti paslaptis

D. Trumpas paragino federalinę vyriausybę atskleisti visus dokumentus, susijusius su A. Earhart ir jos dingimu Ramiajame vandenyne.
„Daugelis žmonių manęs klausė apie Amelijos Earhart gyvenimą ir laikmetį“ – rašė D. Trumpas savo socialinės žiniasklaidos platformoje.
Ir pridūrė: „Aš įsakau savo administracijai išslaptinti ir paskelbti visus vyriausybės dokumentus, susijusius su Amelija Earhart, jos paskutine kelione ir viskuo kitu, kas su ja susiję.“
Earhart paslaptingas dingimas
A. Earhart pasiekė daugybę rekordų, tarp jų – tapo pirmąja moterimi, viena skridusia be sustojimo per Atlantą.
Tačiau jos palikimą labiausiai apibūdina A. Earhart dingimas 1937 m. liepos 2 d., kai ji bandė tapti pirmąja moterimi, apskridusia aplink pasaulį.
Skrisdama su navigatoriumi Fredu Noonanu, A. Earhart išskrido iš Naujosios Gvinėjos į mažytę Howlando salą, kur planavo papildyti degalus.
Jų lėktuvas dingo pakeliui. Nepaisant 16 dienų trukusių paieškų, kuriose dalyvavo 66 lėktuvai ir keturi laivai, A. Earhart, F. Noonan ir jų lėktuvo pėdsakų niekada nebuvo rasta.
Paslaptingas dingimas per dešimtmečius sukėlė daugybę spėlionių ir sąmokslo teorijų.
Pagal labiausiai pripažintą teoriją, lėktuvui bandant surasti Howlando salą baigėsi degalai, ir jis nukrito į vandenyną, iš kurio niekada nebuvo iškeltas.
Kita populiari versija teigia, kad ją pagrobė tuo metu Ramiajame vandenyne buvę Japonijos kariai.
Dar labiau kraštutinės teorijos skelbia, kad A. Earhart buvo palikta nuošalioje saloje ir nužudyta milžiniškų krabų arba net pagrobta NSO, rašoma „IFL Science“.
Ar viena didžiausių XX a. paslapčių bus atskleista?
Po D. Trumpo sprendimo istorikai ir aviacijos ekspertai tikisi, kad ilgai slėpti dokumentai atskleis daugiau informacijos apie vieną iš didžiausių XX a. paslapčių.
„Jei šie dokumentai padės išsiaiškinti Earhart likimą, tai bus labai sveikintinas žingsnis Earhart istorikams ir entuziastams“, – laikraščiui „The New York Times“ sakė Mindi Love Pendergraft, Kanzase įsikūrusio Amelijos Earhart Hangaro muziejaus direktorė.
„Žinoma, įdomu galvoti, kad juose gali būti naujos informacijos, padėsiančios išspręsti šią mįslę, ir kad mes galėsime daugiau dėmesio skirti A. Earhart daugybei pasiekimų aviacijos srityje ir už jos ribų“, – pridūrė ji.
