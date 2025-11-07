„ChatGPT“ susilaukė teisėsaugos dėmesio: kaltinimai sukrečia

Teisminiai ieškiniai buvo pateikti ketvirtadienį Kalifornijos valstijos teismuose dėl skatinimo nusižudyti, netyčinio nužudymo ir neatsargumo. Teisminiai ieškiniai buvo pateikti šešių suaugusiųjų ir vieno paauglio vardu. Keturios iš ieškiniuose nurodomų aukų nusižudė.
„Social Media Victims Law Center“ (liet. Socialinių tinklų aukų teisinis centras) ir „Tech Justice Law Project“ (liet. Technologijų teisingumo teisės projektas), teigia, kad „OpenAI“ sąmoningai per anksti išleido ketvirtą „ChatGPT“ versiją, nepaisydama vidinių įspėjimų, kad jis yra pavojingai pataikūniškas ir psichologiškai manipuliatyvus.
Patarė, kaip susirišti kilpą
Pagal San Francisko teisme pateiktą ieškinį, 17-metis paauglys Amaurie Lacey pradėjo naudoti ChatGPT pagalbos tikslais. Tačiau vietoj pagalbos „defektuotas ir iš esmės pavojingas ChatGPT produktas“ sukėlė priklausomybę, depresiją ir galiausiai patarė jam, kaip efektyviausiai susirišti kilpą ir kiek laiko jis galės „išgyventi nekvėpuodamas“.
„Paauglio mirtis nebuvo nei nelaimingas atsitikimas, nei sutapimas, o greičiau „OpenAI“ sąmoningo sprendimo sumažinti saugos bandymus ir skubiai išleisti naują „ChatGPT“ versiją į rinką pasekmė“, – teigiama ieškinyje.
Trinama riba tarp įrankio ir kompaniono
„Šie ieškiniai susiję su atsakomybe už produktą, kuris buvo sukurtas siekiant ištrinti ribą tarp įrankio ir kompaniono, visų pirma siekiant padidinti vartotojų įsitraukimą ir rinkos dalį“, – pareiškime teigė Matthew P. Bergmanas, „Social Media Victims Law Center“ įkūrėjas ir advokatas.
Jis pridūrė, kad „OpenAI sukūrė šią „ChatGPT“ versiją, siekdama emociškai įtraukti vartotojus, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį ar kilmę, ir išleido produktą be apsaugos priemonių, reikalingų naudotojams apsaugoti.
Pasak jo, skubėdama išleisti produktą į rinką be tinkamų apsaugos priemonių, siekdama dominuoti rinkoje ir padidinti įsitraukimą, „OpenAI“ pažeidė saugumą ir teikė pirmenybę „emociniam manipuliavimui, o ne etiškam dizainui“.
Rugpjūčio mėnesį 16-mečio iš Kalifornijos Adamo Raine'o tėvai padavė ieškinį „OpenAI“ ir jos generaliniam direktoriui Samui Altmanui, teigdami, kad „ChatGPT“ padėjo berniukui suplanuoti savo savižudybę ir žengti šiuo keliu.
„Ieškiniai, pateikti prieš „OpenAI“, atskleidžia, kas atsitinka, kai technologijų įmonės skubotai išleidžia produktus į rinką be tinkamų apsaugos priemonių jaunimui, – sakė ekspertas. – Šie tragiški atvejai rodo realius žmones, kurių gyvenimai buvo sugriauti arba prarasti, kai jie naudojo technologiją, skirtą išlaikyti jų įsitraukimą, o ne užtikrinti jų saugumą.“
