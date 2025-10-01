Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Mes darysime tai, ką jis panorės“: galime ir netyčia tapti dirbtinio intelekto vergais

2025-10-01 17:58 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-01 17:58

„OpenAI" vadovas Samas Altmanas įspėjo apie galimybę, kad dirbtinis intelektas gali „atsitiktinai užgrobti pasaulį". Egzistuoja galimybė, kad mes netyčia tapsime visiškai priklausomi nuo DI, net ir atmetus pačius blogiausius scenarijus, aiškina jis.

„Mes darysime tai, ką jis panorės“: galime ir netyčia tapti dirbtinio intelekto vergais (nuotr. SCANPIX)

„OpenAI“ vadovas Samas Altmanas įspėjo apie galimybę, kad dirbtinis intelektas gali „atsitiktinai užgrobti pasaulį“. Egzistuoja galimybė, kad mes netyčia tapsime visiškai priklausomi nuo DI, net ir atmetus pačius blogiausius scenarijus, aiškina jis.

0

„ChatGPT“ sukūrusios „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas pareiškė, kad žmonija gali prarasti dirbtinio intelekto kontrolę ne tik dėl piktų ketinimų ar šiam pernelyg išsvysčius, bet ir „visiškai atsitiktinai“. Laidoje „MD MEETS“ su „Axel Springer“ vadovu Matiasu Döpfneriu jis apibūdino antrąjį scenarijų, kuris, jo nuomone, yra nepakankamai įvertintas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai galima suprasti įsivaizduojant, kas šiuo metu vyksta su „ChatGPT“. Šimtai milijonų žmonių bendrauja su ChatGPT, netrukus jų bus milijardai. Ir žmonės vis labiau pasikliauja jo atsakymais – priimant svarbius sprendimus gyvenime, darbe, visur“, – paaiškino S. Altmanas. 

Pasak jo, „ChatGPT“ naudotojai tampa vis labiau priklausomi nuo dirbtinio intelekto. „Tarkime, modelis tampa vis protingesnis ir protingesnis, duoda jums patarimus, kurių jūs beveik visada laikotės. Tada jis tampa dar protingesnis. Dabar jis duoda jums patarimus, kurių jūs net nesuprantate, bet jie pasirodo esą teisingi. Galiausiai jūs turite pasirinkimą: arba laikytis jų, arba pralaimėti konkurencinėje kovoje“, – pridūrė S. Altmanas. Tokioje situacijoje, pažymi „OpenAI“ vadovas, žmonės pradeda veikti pagal AI nurodymus, net to nesuvokdami. „Galų gale mes visi darome tai, ką mums sako dirbtinio intelekto asistentas. Bent jau tie, kurie nori išlikti konkurencingi“, – pažymėjo jis.

S. Altmanas pridūrė, kad tai sukuria „grįžtamojo ryšio kilpą“: kuo daugiau klausome AI, tuo daugiau duomenų jis gauna, mokosi ir tampa dar stipresnis.

„Kas tada kontroliuoja procesą? Pasirodo, mes darome tai, ko nori modelis“, – apibendrino galimą netolimą ateitį jis.

