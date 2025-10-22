„OpenAI“ pristatė paieškos naršyklę „Atlas“, konkuruosiančią su „Google“ produktu

„Tai DI pagrindu veikianti naršyklė, sukurta remiantis „ChatGPT“, – sakė „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas (Semas Oltmanas) per „Atlas“ pristatymą.
„OpenAI“ sustiprino iššūkį „Google“, sparčiai diegiančiai daugiau DI galimybių paieškoje ir visoje savo platformoje.
S. Altmanas ir vadovų komanda pademonstravo „Atlas“ „agento“ režimą, kai pokalbių robotas atlieka paieškas vartotojo vardu bei pateikia rezultatus.
Nuo antradienio „Atlas“ galima naudotis kompiuteriuose su „Apple“ operacijų sistema, tačiau, pasak S. Altmano, „agento“ režimas bus prieinamas tik mokamų „ChatGPT“ „Plus“ arba „Pro“ versijų vartotojams.
„Norime tai kuo greičiau perkelti į „Windows“ ir mobiliuosius įrenginius“, – sakė S. Altmanas, konkrečių terminų nenurodydamas.
Kai kurios pademonstruotos „Atlas“ funkcijos atrodė panašios į jau įdiegtas „Google Chrome“ ir „Microsoft Edge“ interneto naršyklėse.