TV3 naujienos > Mokslas ir IT

„OpenAI“ pristatė paieškos naršyklę „Atlas“, konkuruosiančią su „Google“ produktu

2025-10-22 09:35 / šaltinis: BNS
2025-10-22 09:35

Pokalbių roboto „ChatGPT“ kūrėja „OpenAI“ antradienį pristatė paieškos naršyklę „Atlas“, kurioje naudojamos dirbtinio intelekto (DI) galimybės ir kuri tiesiogiai konkuruos su „Google Chrome“.

OpenAI (nuotr. SCANPIX)

OpenAI (nuotr. SCANPIX)

0

„Tai DI pagrindu veikianti naršyklė, sukurta remiantis „ChatGPT“, – sakė „OpenAI“ vadovas Samas Altmanas (Semas Oltmanas) per „Atlas“ pristatymą.

„OpenAI“ sustiprino iššūkį „Google“, sparčiai diegiančiai daugiau DI galimybių paieškoje ir visoje savo platformoje.

S. Altmanas ir vadovų komanda pademonstravo „Atlas“ „agento“ režimą, kai pokalbių robotas atlieka paieškas vartotojo vardu bei pateikia rezultatus.

Nuo antradienio „Atlas“ galima naudotis kompiuteriuose su „Apple“ operacijų sistema, tačiau, pasak S. Altmano, „agento“ režimas bus prieinamas tik mokamų „ChatGPT“ „Plus“ arba „Pro“ versijų vartotojams.

„Norime tai kuo greičiau perkelti į „Windows“ ir mobiliuosius įrenginius“, – sakė S. Altmanas, konkrečių terminų nenurodydamas.

Kai kurios pademonstruotos „Atlas“ funkcijos atrodė panašios į jau įdiegtas „Google Chrome“ ir „Microsoft Edge“ interneto naršyklėse.

