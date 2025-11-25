 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilijos teismas: eksprezidentas Jairo Bolsonaro turės atlikti bausmę

2025-11-25 21:14 / šaltinis: BNS
2025-11-25 21:14

Brazilijos Aukščiausiasis Teismas antradienį nusprendė, kad buvusio prezidento Jairo Bolsonaro nuosprendis dėl perversmo yra galutinis ir daugiau apeliacijų nebegalima pateikti, taip atverdamas kelią jam pradėti atlikti 27 metų laisvės atėmimo bausmę.

Jairo Bolsonaro BNS Foto

2

70 metų J. Bolsonaro rugsėjį buvo nuteistas už nepavykusį bandymą įvykdyti perversmą dėl plano, kuriuo buvo siekiama neleisti kairiųjų pažiūrų Luizui Inacio Lulai da Silvai užimti pareigas po 2022 metų rinkimų, ir kuris apėmė ir pasikėsinimo nužudyti sąmokslą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teismas paskelbė savo nuosprendį galutiniu, atmetęs ankstesnį skundą dėl bausmės.

Buvęs kariuomenės kapitonas, kuris prezidento poste dirbo 2019–2022 metais ir smarkiai pakeitė šalies politiką, dabar turės atlikti ilgą laisvės atėmimo bausmę.

J. Bolsonaro buvo laikomas namų arešte iki šeštadienio, bet buvo sulaikytas už tai, kad lituokliu sugadino savo apykoję.

Aukščiausiojo Teismo teisėjas Alexandre de Moraesas teigė, kad per J. Bolsonaro sūnaus surengtą budėjimą prie jo namų buvo „labai rimtų požymių dėl galimo bandymo pabėgti“.

Teisėjas atkreipė dėmesį į tai, kad netoliese įsikūrusi JAV ambasada, ir į artimus J. Bolsonaro santykius su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu, leisdamas manyti, kad jis galėjo bandyti pabėgti ir pasiprašyti politinio prieglobsčio.

Sekmadienį Brazilijoje vykusiame posėdyje J. Bolsonaro teigė, kad „nuo penktadienio iki šeštadienio patyrė tam tikrą paranoją dėl vaistų“, nurodoma naujienų agentūros AFP gautame Aukščiausiojo Teismo dokumente.

Jis taip pat tvirtino, „kad neketino bėgti ir kad apykojės dirželis nebuvo nutrūkęs“.

Šeštadienį teismo paviešintame vaizdo įraše J. Bolsonaro pateikė kitokią įvykių versiją: jis teigė, kad panaudojo lituoklį „iš smalsumo“.

Netrukus prieš tai jo advokatai kreipėsi į teismą, prašydami leisti eksprezidentui atlikti bausmę namuose dėl prastos sveikatos.

Aukščiausiasis Teismas antradienį taip pat pranešė, kad buvęs Brazilijos prezidentas liks specialioje patalpoje policijos būstinėje sostinėje, kur yra laikomas jau kelias dienas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

