TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Brazilijos teismas: Jairas Bolsonaro sulaikytas dėl pabėgimo rizikos

2025-11-22 14:43 / šaltinis: BNS
2025-11-22 14:43

Buvęs Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro, kuris nuo rugpjūčio buvo laikomas namų arešto sąlygomis, šeštadienį buvo sulaikytas policijos dėl pabėgimo rizikos, rodo Aukščiausiojo Teismo sprendimas.

Jairas Bolsonaro (nuotr. SCANPIX)

Buvęs Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro, kuris nuo rugpjūčio buvo laikomas namų arešto sąlygomis, šeštadienį buvo sulaikytas policijos dėl pabėgimo rizikos, rodo Aukščiausiojo Teismo sprendimas.

0

Teisėjas Alexandre de Moraesas sakė, kad buvo didelė J. Bolsonaro pabėgimo rizika.

Aukščiausiojo Teismo sprendime sakoma, kad J. Bolsonaro pažeidė jo stebėjimo elektroninėmis priemonėmis sąlygas ir planavo sulaužyti sekimo apykoję per šeštadieniui planuotą demonstraciją, kurią prie eksprezidento namų sostinėje Brazilijoje sušaukė jo sūnus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugsėjį Brazilijos Aukščiausiasis Teismas nuteisė J. Bolsonaro 27 metus kalėti už sąmokslą surengti perversmą. Tai įvyko po istorinio teismo proceso, kuris suskaldė tautą ir sukėlė JAV pasipiktinimą. Tačiau eksprezidentas dar nepradėjo atlikti jam skirtos bausmės.

Anksčiau šeštadienį pranešta, kad jis buvo perkeltas į kalėjimą.

