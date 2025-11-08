Tornadas Brazilijoje nusinešė mažiausiai šešių žmonių gyvybes, nuniokojo miestelį

Penktadienio vakarą tornadas Rio Bonito do Igvasu miestelyje, Paranos valstijoje, kuriame gyvena 14 000 žmonių, automobilius mėtė kaip žaislus ir griovė pastatus, pranešė pareigūnai.
Audra truko tik kelias minutes, bet smogė kruša, o vėjo greitis siekė iki 250 km per valandą. Iš oro darytose nuotraukose matyti, kad miestelis beveik visiškai nusiaubtas, visur sugriuvę pastatai ir nuolaužos.
„Jis sunaikino viską. Sunaikino miestą, namus, mokyklas. Kas mūsų laukia?“ – klausė Roselei Dalcandon, stovėdama prie griuvėsių krūvos, kur stovėjo jos parduotuvė.
Paranos valstijos vyriausybė pranešė, kad tornadas nusinešė mažiausiai šešių žmonių gyvybes ir sužeidė apie 750. Vienas žmogus dingęs be žinios.
Civilinės saugos pareigūnai skaičiuoja, kad 90 procentų miesto patyrė nuostolių.
Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti daug namų su nuplėštais stogais ar visiškai sugriautų.
Gelbėjimo komandos ieškojo išgyvenusiųjų arba kūnų po griuvėsių krūvomis. Artimiausiame mieste įkurta prieglauda.
„Atrodo kaip po karo“, – naujienų agentūrai G1 sakė Fernando Schunigas, Paranos civilinės saugos agentūros vadovas.
Jis teigė, kad tikimybė, jog žuvusiųjų skaičius dar padidės, yra didelė, nes tornadas siautė miesto centre.
„Kai tokia stichija smogia miestams, padaroma žala didžiulė. Atneša daug mirčių“, – aiškino F. Schunigas.
Kiti Paranos ir kaimyninių valstijų miestai taip pat nukentėjo nuo stiprių vėjų, audrų ir krušos, kurias sukėlė regione siautusi smarki audra.
Praėjusiais metais pietų Brazilija nukentėjo nuo stiprių potvynių, dėl kurių Pietų Rio Grandės valstijoje žuvo daugiau nei 200 žmonių, o du milijonai liko be pastogės.
Šis potvynis – viena baisiausių neseniai Braziliją ištikusių gamtos katastrofų; ekspertai teigia, kad potvynius sukėlė visuotinis atšilimas.
Prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva šeštadienį pranešė, kad ministrų ir nelaimių pagalbos ekspertų komanda vyksta į tornado nuniokotą miestą.
Pasak meteorologijos tarnybų, Paranos, Santa Katarinos ir Pietų Rio Grandės valstijose buvo paskelbtas įspėjimas dėl pavojingų audrų.
