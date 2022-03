Bidenas Lenkijoje susitiko su dviem Ukrainos ministrais

Joe Bidenas ir JAV užsienio reikalų ir gynybos ministrai Antony Blinken ir Lloyd Austin pirmą kartą susitiko su Ukrainos kolegomis, kad aptartų, kaip „sustiprinti Ukrainos gebėjimą atremti Rusijos agresiją“.

Susitikime Lenkijoje dalyvavo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba ir gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

J. Bideno vizitas Lenkijoje tęsiasi.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1