Karas Ukrainoje

Belgijos premjeras stabdys paskolą Ukrainai iš įšaldyto Rusijos turto, jei nebus įvykdyti reikalavimai

2025-10-23 11:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 11:53

Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris ketvirtadienį įspėjo, kad blokuos planus dėl naujos 140 mlrd. eurų paskolos Ukrainai iš įšaldyto Rusijos turto, jei jo šalis negaus tinkamų garantijų iš ES partnerių.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris ketvirtadienį įspėjo, kad blokuos planus dėl naujos 140 mlrd. eurų paskolos Ukrainai iš įšaldyto Rusijos turto, jei jo šalis negaus tinkamų garantijų iš ES partnerių.

0

Briuselyje susirinkę ES vadovai siekia preliminariai pritarti „reparacijų paskolai“, kuria siekiama išlaikyti Kyjivo finansų gyvybingumą, tebesitęsiant karui su Rusija.

ES vykdomoji valdžia pasiūlė sudėtingą schemą, pagal kurią Ukraina grąžintų pinigus tik tada, kai Rusija atlygins padarytą žalą.

Belgija, kurioje esančioje tarptautinėje indėlių organizacijoje „Euroclear“ laikoma didžioji dalis pinigų, pareikalavo garantijų, kad visa likusi ES dalysis bet kokia atsakomybe, jei Rusija kreipsis į teismą.

B. De Weveris nustatė tris savo vyriausybės raudonas linijas prieš pritariant paskolai: rizikos pasidalijimas, garantijos ir pažadai, kad kitos šalys ims naudoti jose įšaldytą Rusijos turtą.

„Noriu visapusiško rizikos pasidalijimo, nes rizika yra didelė. Mes patirsime milžiniškų pretenzijų“, – sakė B. De Weveris žurnalistams, atvykęs į aukščiausiojo lygio susitikimą. – Norime garantijų, kad, jei pinigus reikės grąžinti, prisidės visos valstybės narės.“

„Jei šie trys reikalavimai, kurie, manau, yra visiškai pagrįsti, bus įvykdyti, tada galėsime eiti į priekį, –  pridūrė jis. – Jei ne, padarysiu viską, kas mano galioje, Europos lygmeniu, taip pat nacionaliniu lygmeniu, politiškai ir teisiškai, kad sustabdyčiau šį sprendimą.“

Pareigūnai tikisi, kad aukščiausiojo lygio susitikime bus gautas preliminarus leidimas Europos Komisijai parengti oficialų teisinį pasiūlymą dėl paskolos.

ES ir Ukrainos pareigūnai teigia, kad šios lėšos yra gyvybiškai svarbios Kyjivui kovojant su Rusija ir galėtų finansuoti šalį dar mažiausiai dvejus metus.

