Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Atsistatydino naujasis Prancūzijos premjeras

2025-10-06 10:59 / šaltinis: BNS
2025-10-06 10:59

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį priėmė ministro pirmininko Sebastieno Lecornu  atsistatydinimą, pranešė prezidentūra.

Sebastienas Lecornu BNS Foto

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį priėmė ministro pirmininko Sebastieno Lecornu  atsistatydinimą, pranešė prezidentūra.

REKLAMA
3

E. Macronas praėjusį mėnesį paskyrė S. Lecornu į šias pareigas, tačiau iš esmės nepakitusi kabineto sudėtis, kurią jis pristatė sekmadienio vakarą, sulaukė griežtos kritikos visame politiniame spektre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prancūzijos politika išgyvena suirutę nuo tada, kai prezidentas praėjusią vasarą žengė rizikingą žingsnį sušaukdamas pirmalaikius rinkimus, tikėdamasis sustiprinti savo valdžią. Šis žingsnis atsisuko prieš jį – parlamentas susiskaldė į konkuruojančius blokus.

REKLAMA
REKLAMA

Du tiesioginiai S. Lecornu pirmtakai, Francois Bayrou (Fransua Bairu) ir Michelis Barnier (Mišelis Barnjė), buvo nuversti giliai susiskaldžiusiame parlamente kilus aklavietei dėl Prancūzijos biudžete numatytų taupymo priemonių.

REKLAMA

Rugsėjo pradžioje E. Macronas, siekdamas sušvelninti gilėjančią politinę krizę, paskyrė 39 metų S. Lecornu septintuoju ministru pirmininku per visus savo darbo metus. Jis parėmė vieną artimiausių savo sąjungininkų, užuot pamėgindamas išplėsti vyriausybės patrauklumą visame politiniame spektre.

Pastarąsias tris savaites S. Lecornu surengė keletą konsultacijų su sąjungininkais centristais ir opozicijos lyderiais iš politinio spektro kairės ir dešinės, siekdamas parlamente susitarti dėl „nepuolimo pakto“, kad būtų galima priimti biudžetą.

Nė viena partija neturi pakankamai mandatų, kad galėtų valdyti savarankiškai.

Kelios kairiosios partijos, įskaitant žaliuosius, grasino šią savaitę inicijuoti balsavimą dėl nepasitikėjimo S. Lecornu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų