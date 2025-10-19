Apklausa: dauguma vokiečių nepritaria šaukimo į kariuomenę loterijos principui

Kanclerio Frydricho Merzo vyriausybė ketina sugrąžinti 2011 m. panaikintą karinę prievolę, kad būtų galima reaguoti į didėjančią Rusijos grėsmę ir sustiprinti Vokietijos kariuomenę (Bundesverą), atsižvelgiant į naujus NATO gynybos tikslus.
Laikraščio „Bild“ sekmadienio leidinyje paskelbta INSA instituto atlikta apklausa rodo, kad 60 proc. apklaustųjų mano, jog neteisinga taikyti loterijos sistemą sprendžiant, kas turėtų būti šaukiamas į kariuomenę.
Maždaug penktadalis apklaustųjų mano, kad loterija būtų teisingas sprendimas. Apie 11 proc. respondentų teigė, kad jiems nerūpi, kaip tai bus reguliuojama, o 8 proc. neatsakė į klausimą.
Gynybos ministras Borisas Pistorius laikraščiui „Bild“ sakė, kad sprendimą dėl to, kaip plėsti kariuomenės gretas, dabar turi priimti parlamentas.
Pasak jo, savanoriškos tarnybos modelis turėtų išlikti kuo ilgiau.
Masinis šaukimas į kariuomenę Vokietijoje būtų pastebėtas Kremliuje, sakė jis laikraščiui, apibūdindamas tai kaip tam tikrą „atgrasymo priemonę“ prieš Rusiją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!