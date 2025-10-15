Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje stengiantis stiprinti atgrasymą – ginčai dėl šaukimo į kariuomenę

2025-10-15 16:34 / šaltinis: BNS
2025-10-15 16:34

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius trečiadienį atsikirtinėjo kritikams savo paties vyriausybėje, politikų ginčams dėl kariuomenės verbavimo grasinant nustelbti Berlyno pastangas sustiprinti karinį atgrasymą.

Borisas Pistoriusas (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius trečiadienį atsikirtinėjo kritikams savo paties vyriausybėje, politikų ginčams dėl kariuomenės verbavimo grasinant nustelbti Berlyno pastangas sustiprinti karinį atgrasymą.

REKLAMA
0

Kancleris konservatorius Friedrichas Merzas, motyvuodamas priešiškos Rusijos grėsme, pavedė B. Pistoriui iš centro kairiųjų Socialdemokratų partijos padidinti karių skaičių, kad būtų sukurta „stipriausia konvencinė kariuomenė Europoje“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau klausimas, kaip to pasiekti, sukėlė piktų priekaištų bangą, nes B. Pistorius pirmenybę teikia savanoriškam požiūriui, o F. Merzo CDU/CSU aljansas pasisakė už tai, kad prireikus būtų galima taikyti šaukimo loteriją.

REKLAMA
REKLAMA

Koalicinė vyriausybė planavo šią savaitę surengti pirmąjį kompromisinio įstatymo projekto svarstymą, tačiau nesutarimai dėl detalių antradienį sukėlė ginčą.

REKLAMA

Trečiadienį B. Pistorius žurnalistams teigė, kad šaukimo loterijos idėja yra „tingus kompromisas“ ir realybėje iššvaistytų daug laiko.

Kai kurie F. Merzo centro dešiniųjų CDU/CSU įstatymų leidėjai į B. Pistoriaus poziciją sureagavo audringai.

„Per 30 darbo parlamente metų nesu matęs, kad ministras taip žlugdytų svarbų įstatymo projektą ir sukeltų chaosą tarp savo parlamento narių“, – laikraščiui „Sueddeutsche Zeitung“ sakė aukšto rango CDU politikas Norbertas Roettgenas.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal NATO tikslus Vokietija turėtų padidinti savo bendrą kariuomenės galią iki 460 tūkst. karių, iš jų – 260 tūkst. aktyviosios tarnybos karių ir 200 tūkst. rezervistų.

Tačiau šiuo metu Bundesveras toli gražu nesiekia šių skaičių – jame yra tik 182 tūkst. aktyvių karių ir 49 tūkst. rezervistų.

B. Pistorius tikisi išvengti būtinybės organizuoti šaukimą, pritraukdamas daugiau savanorių, kurie gaus geresnį atlyginimą ir naudos, pavyzdžiui, nemokamus vairuotojo pažymėjimus ir techninio mokymo galimybes.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ginčas dėl šaukimo į kariuomenę nėra vienintelis, keliantis įtampą tarp CDU/CSU konservatorių ir jų mažesniųjų koalicijos partnerių socialdemokratų.

B. Pistorius taip pat užsipuolė CSU vadovą Markusą Soederį (Markusą Zioderį), kuris paragino agresyviai reaguoti į įtariamus rusiškus dronus, pastebėtus virš įvairių svarbių Vokietijos vietų.

REKLAMA

Po to, kai šį mėnesį dėl paslaptingų dronų buvo uždarytas Miuncheno oro uostas, M. Soederis, kuris taip pat yra Bavarijos žemės premjeras, pasisakė už reagavimo į dronus politiką, pagal kurią reikia „ne laukti, o numušti“.

Komentaruose puslapiui „Pioneer“ B. Pistorius tokias kalbas atmetė kaip „ginklanešio retoriką“.

„Tokios kalbos gali suveikti vidurdienį Dodž Sityje, bet ne tarptautinėje politikoje, kur reikia užkirsti kelią karams ir išvengti eskalacijos“, – teigė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų