Vokietijoje stengiantis stiprinti atgrasymą – ginčai dėl šaukimo į kariuomenę

Kancleris konservatorius Friedrichas Merzas, motyvuodamas priešiškos Rusijos grėsme, pavedė B. Pistoriui iš centro kairiųjų Socialdemokratų partijos padidinti karių skaičių, kad būtų sukurta „stipriausia konvencinė kariuomenė Europoje“.
Tačiau klausimas, kaip to pasiekti, sukėlė piktų priekaištų bangą, nes B. Pistorius pirmenybę teikia savanoriškam požiūriui, o F. Merzo CDU/CSU aljansas pasisakė už tai, kad prireikus būtų galima taikyti šaukimo loteriją.
Koalicinė vyriausybė planavo šią savaitę surengti pirmąjį kompromisinio įstatymo projekto svarstymą, tačiau nesutarimai dėl detalių antradienį sukėlė ginčą.
Trečiadienį B. Pistorius žurnalistams teigė, kad šaukimo loterijos idėja yra „tingus kompromisas“ ir realybėje iššvaistytų daug laiko.
Kai kurie F. Merzo centro dešiniųjų CDU/CSU įstatymų leidėjai į B. Pistoriaus poziciją sureagavo audringai.
„Per 30 darbo parlamente metų nesu matęs, kad ministras taip žlugdytų svarbų įstatymo projektą ir sukeltų chaosą tarp savo parlamento narių“, – laikraščiui „Sueddeutsche Zeitung“ sakė aukšto rango CDU politikas Norbertas Roettgenas.
Pagal NATO tikslus Vokietija turėtų padidinti savo bendrą kariuomenės galią iki 460 tūkst. karių, iš jų – 260 tūkst. aktyviosios tarnybos karių ir 200 tūkst. rezervistų.
Tačiau šiuo metu Bundesveras toli gražu nesiekia šių skaičių – jame yra tik 182 tūkst. aktyvių karių ir 49 tūkst. rezervistų.
B. Pistorius tikisi išvengti būtinybės organizuoti šaukimą, pritraukdamas daugiau savanorių, kurie gaus geresnį atlyginimą ir naudos, pavyzdžiui, nemokamus vairuotojo pažymėjimus ir techninio mokymo galimybes.
Ginčas dėl šaukimo į kariuomenę nėra vienintelis, keliantis įtampą tarp CDU/CSU konservatorių ir jų mažesniųjų koalicijos partnerių socialdemokratų.
B. Pistorius taip pat užsipuolė CSU vadovą Markusą Soederį (Markusą Zioderį), kuris paragino agresyviai reaguoti į įtariamus rusiškus dronus, pastebėtus virš įvairių svarbių Vokietijos vietų.
Po to, kai šį mėnesį dėl paslaptingų dronų buvo uždarytas Miuncheno oro uostas, M. Soederis, kuris taip pat yra Bavarijos žemės premjeras, pasisakė už reagavimo į dronus politiką, pagal kurią reikia „ne laukti, o numušti“.
Komentaruose puslapiui „Pioneer“ B. Pistorius tokias kalbas atmetė kaip „ginklanešio retoriką“.
„Tokios kalbos gali suveikti vidurdienį Dodž Sityje, bet ne tarptautinėje politikoje, kur reikia užkirsti kelią karams ir išvengti eskalacijos“, – teigė jis.
