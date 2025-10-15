Pratybos Vokietijoje baigėsi tragedija: žuvo Nyderlandų karininkas

28 metų elitinio dalinio karininkas žuvo praėjusią naktį poligone netoli Miunsterio per nelaimingą atsitikimą, kuriame dalyvavo žvalgybinis šarvuotas automobilis „Fennek“, pranešė Gynybos ministerija.
Pareiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems
Ministerija nurodė esanti sukrėsta šio incidento ir pareiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems. Dėl nelaimingo atsitikimo pratybos buvo nutrauktos anksčiau laiko.
Užuojautą taip pat išreiškė Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų vadas.
