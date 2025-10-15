Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Pratybos Vokietijoje baigėsi tragedija: žuvo Nyderlandų karininkas

2025-10-15 15:38 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 15:38

Vokietijoje per pratybas žuvo Nyderlandų karininkas. 28 metų karys iš elitinio dalinio neteko gyvybės per nelaimingą atsitikimą, praneša NOS.

Pratybos Vokietijoje baigėsi tragedija: žuvo Nyderlandų karininkas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Vokietijoje per pratybas žuvo Nyderlandų karininkas. 28 metų karys iš elitinio dalinio neteko gyvybės per nelaimingą atsitikimą, praneša NOS.

REKLAMA
1

28 metų elitinio dalinio karininkas žuvo praėjusią naktį poligone netoli Miunsterio per nelaimingą atsitikimą, kuriame dalyvavo žvalgybinis šarvuotas automobilis „Fennek“, pranešė Gynybos ministerija.

Pareiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems

Ministerija nurodė esanti sukrėsta šio incidento ir pareiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems. Dėl nelaimingo atsitikimo pratybos buvo nutrauktos anksčiau laiko.

Užuojautą taip pat išreiškė Nyderlandų ginkluotųjų pajėgų vadas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų