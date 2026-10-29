68 gyvybes nusinešusi traukinių avarija Ispanijoje įžiebė protestus: reikalauja vyriausybės atsistatydinimo

Kraštutinių dešiniųjų grupuotės paragino prie Transporto ministerijos surengti protestą, reikalaudamos vyriausybės atsistatydinimo dėl šios avarijos.
Proteste dalyvavo apie 1,5 tūkst. žmonių. Transliuotojo TVE duomenimis, policija miniai išvaikyti panaudojo ašarines dujas.
Avarijoje žuvo 68 žmonės
Per traukinių susidūrimą žuvo mažiausiai 68 žmonės, dar apie 50 buvo sunkiai sužeisti. Transporto ministras Oscaras Puente dėl avarijos kaltino „nepaaiškinamą“ geležinkelių eismo reguliuotojų sprendimą leisti traukiniui važiuoti nepaisant saugos sistemos gedimo.
Traukiniai susidūrė netoli Urdos gyvenvietės už maždaug 130 kilometrų į pietus nuo Madrido prieš pat 9 val. ryto (8 val. Grinvičo laiku).
Avarija įvyko, kai privačios geležinkelių bendrovės „Iryo“ traukinys stovėjo, o į jo galą atsitrenkė valstybinės geležinkelių bendrovės „Renfe“ sąstatas.
Nuo bėgių nuvažiavo ir geležinkelio sankasa nuslydo du „Iryo“ traukinio vagonai ir vienas „Renfe“ traukinio vagonas.
O. Puente teigė, kad bus atliekamas tyrimas, kurio tikslas bus nustatyti, ar avariją lėmė žmogiškoji klaida.
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