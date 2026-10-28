Nausėda reiškia užuojautą dėl traukinių avarijos Ispanijoje

„Jūsų Didenybe, karaliau Pilypai VI, ministre pirmininke, nuoširdžiai užjaučiu žuvusiųjų šeimas ir artimuosius. Mano mintys yra su visais sužeistaisiais, linkiu jiems kuo pasveikti. Lietuva reiškia solidarumą Ispanijos žmonėms šiuo nepaprastai sunkiu metu“, – socialiniame tinkle „X“ trečiadienį rašė šalies vadovas.
Kaip skelbta, trečiadienį centrinėje Ispanijos dalyje greitasis traukinys rėžėsi į sustojusio kito traukinio galą. Per avariją nuo bėgių nuvažiavo du vagonai, pranešama apie mažiausiai 64 žuvusiuosius.
Ispanijos geležinkelių infrastruktūros valdytoja ADIF pranešė, kad avarija įvyko trečiadienio rytą Toledo provincijoje. Pasak Kastilijos-La Mančos regiono atstovės spaudai Estheros Padillos, avarijos priežastis kol kas nežinoma. Geležinkelių eismas tarp Madrido, Siudad Realio ir Andalūzijos buvo sustabdytas.
Avarija įvyko lygioje vietovėje, apsuptoje alyvmedžių laukų, tarp Urdos ir Los Jebeneso miestelių. Vienas vagonas buvo sudraskytas į gabalus, o nuolaužos išsibarstė žvyruotu šlaitu.
Tai jau antra didelė traukinių avarija Ispanijoje šiais metais.
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