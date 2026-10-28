Traukinių avarija Ispanijoje: premjeras sako esąs sukrėstas

Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše Pedro Sanchezas teigė esantis „sukrėstas dėl rimtos traukinių avarijos Toledo regione“.
„Nuolat palaikau ryšį su transporto ministru ir Kastilijos-La Mančos regiono vadovu“, – rašė jis.
„Skubiosios pagalbos tarnybos dirba įvykio vietoje, kad padėtų nukentėjusiems žmonėms ir užtikrintų jų saugumą. Jos veiksmus koordinuoja visos susijusios institucijos.“
Ispanijoje susidūrė du greitieji traukiniai
Ispanijos geležinkelių infrastruktūros valdytoja ADIF pranešė, kad avarija įvyko trečiadienio rytą Toledo provincijoje. Sustabdytas traukinių eismas tarp Madrido, Siudad Realio ir Andalūzijos.
Netoliese esančio Urdos miestelio meras Manuelis Galánsas Ispanijos visuomeniniam transliuotojui TVE sakė, kad per avariją buvo sužeista keleivių. Pasak jo, civilinės saugos tarnybos paprašė savivaldybės parengti sporto salę, kurioje būtų galima suteikti pagalbą keleiviams.
Per avariją žuvo mažiausiai 39 žmonės, „Sky News“ pranešė vietos valdžia.
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