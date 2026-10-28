Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Traukinių avarija Ispanijoje: premjeras sako esąs sukrėstas

2026-10-28 11:36 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-28 11:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė užuojautą visiems per traukinių avariją nukentėjusiems žmonėms ir išreiškė jiems solidarumą bei palaikymą.

Traukinių avarija Ispanijoje: premjeras sako esąs sukrėstas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė užuojautą visiems per traukinių avariją nukentėjusiems žmonėms ir išreiškė jiems solidarumą bei palaikymą.

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše Pedro Sanchezas teigė esantis „sukrėstas dėl rimtos traukinių avarijos Toledo regione“.

„Nuolat palaikau ryšį su transporto ministru ir Kastilijos-La Mančos regiono vadovu“, – rašė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Skubiosios pagalbos tarnybos dirba įvykio vietoje, kad padėtų nukentėjusiems žmonėms ir užtikrintų jų saugumą. Jos veiksmus koordinuoja visos susijusios institucijos.“

REKLAMA
REKLAMA

Ispanijoje susidūrė du greitieji traukiniai

Ispanijos geležinkelių infrastruktūros valdytoja ADIF pranešė, kad avarija įvyko trečiadienio rytą Toledo provincijoje. Sustabdytas traukinių eismas tarp Madrido, Siudad Realio ir Andalūzijos.

REKLAMA

Netoliese esančio Urdos miestelio meras Manuelis Galánsas Ispanijos visuomeniniam transliuotojui TVE sakė, kad per avariją buvo sužeista keleivių. Pasak jo, civilinės saugos tarnybos paprašė savivaldybės parengti sporto salę, kurioje būtų galima suteikti pagalbą keleiviams.

Per avariją žuvo mažiausiai 39 žmonės, „Sky News“ pranešė vietos valdžia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Traukinių katastrofa Ispanijoje (nuotr. Telegram)
Traukinių avarija Ispanijoje. Siaubinga nelaimė: Ispanijoje susidūrė 2 traukiniai, žuvo 39 žmonės

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų