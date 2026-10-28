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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Traktoriai išriedėjo į gatves: ES šalyje prasidėjo masinis ūkininkų protestas

2026-10-28 11:14 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-28 11:14
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Apie 500 traktorių ir tūkstančiai ūkininkų iš visos Ispanijos spalio 28 d. pradėjo protestą Ispanijos sostinėje Madride, reikalaudami, kad vyriausybė nedelsdama imtųsi priemonių dėl kylančių kainų. Apie tai praneša „El Mundo“.

Traktoriai išriedėjo į gatves: Madride prasidėjo masinis ūkininkų protestas | Scanpix nuotr.

Apie 500 traktorių ir tūkstančiai ūkininkų iš visos Ispanijos spalio 28 d. pradėjo protestą Ispanijos sostinėje Madride, reikalaudami, kad vyriausybė nedelsdama imtųsi priemonių dėl kylančių kainų. Apie tai praneša „El Mundo“.

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Spalio 28 d. rytą protesto dalyviai penkiomis traktorių kolonomis įvažiavo į Madridą ir patraukė į Kolumbo aikštę Ispanijos sostinės centre.

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Iš ten 11 val. vietos laiku jie pajudės per miestą link Žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto ministerijos pastato.

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Planuojama, kad protestas tęsis iki 18 val. vietos laiku.

Štai ko reikalauja protestuotojai

Protestuotojai pirmiausia reikalauja, kad vyriausybė priimtų skubų veiksmų planą dėl gamybos sąnaudų ir profesionaliam naudojimui skirto žemės ūkio dyzelino. Jie taip pat siekia, kad bendrajai žemės ūkio politikai būtų skirtas atskiras ir pakankamas biudžetas kitame Europos Sąjungos (ES) biudžete.

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Anksčiau ES šalių žemės ūkio ministrai pasiekė susitarimą dėl būsimos bendrosios žemės ūkio politikos. Jos įgyvendinimas priklausys nuo derybų dėl Europos Sąjungos biudžeto.

Primename, kad spalio 25 d. Barselonos centre per protestus įsiplieskė riaušės: protestuotojai mėtė į teisėsaugos pareigūnus akmenis ir kitus sunkius daiktus, o kelios grupės statė barikadas, degino šiukšlių konteinerius ir daužė parduotuvių vitrinas.

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