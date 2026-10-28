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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Siaubinga avarija Drevernoje – vyras prašė nekviesti policijos: tokios pabaigos nesitikėjo

2026-10-28 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-28 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdos apylinkės teismas priėmė baudžiamąjį įsakymą byloje dėl avarijos Drevernoje. Vyras, išgėręs, sėdo prie vairo, kliudė stovintį „Opel“ ir iš įvykio vietos pasišalino.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (32)

Klaipėdos apylinkės teismas priėmė baudžiamąjį įsakymą byloje dėl avarijos Drevernoje. Vyras, išgėręs, sėdo prie vairo, kliudė stovintį „Opel“ ir iš įvykio vietos pasišalino.

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Vėliau jis grįžo į sodybą ir ten toliau vartojo alkoholį. Teismas jam skyrė baudą, uždraudė vairuoti ir konfiskavo automobilį.

Vairuotojas Kęstutis (vardas pakeistas – aut. past.) 2025 m. balandžio 18 d. apie 18.20 val. su „Toyota Avensis“ važiavo į parduotuvę.

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Šalia jos jis kliudė stovintį „Opel“ automobilį. Po susidūrimo vyras pasišalino, tačiau vėliau sugrįžo į įvykio vietą.

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Bylos duomenimis, prieš kelionę Kęstutis buvo išgėręs 3–4 alaus skardines, kurių stiprumas siekė 5,2 proc. Po avarijos jis grįžo į poilsiavietę ir ten išgėrė dar apie pusę 0,7 litro talpos viskio butelio.

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Policijos pareigūnai jį patikrino 20.07 val. ir nustatė 2,88 promilės, o pakartotinai 20.23 val. – 2,64 promilės.

(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

Po susidūrimo grįžo į sodybą

Teisme vyras pripažino kaltę ir gailėjosi. Jis pasakojo, kad išvažiavo į parduotuvę, tačiau nepastebėjo stovinčios transporto priemonės ir į ją atsitrenkė.

Ant „Toyota“ bamperio aptikta raudonų dažų, o tai sutapo su apgadinto automobilio spalva. Įrašuose matyti, kaip vairuotojas po susidūrimo išvažiavo, vėliau grįžo ir kalbėjosi su moterimi.

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Teismo vertinimu, bylos medžiaga patvirtino, kad jis suvokė sukėlęs eismo įvykį, bet iš pradžių mėgino išvengti atsakomybės.

Moters jis prašė nekviesti policijos. Kiti įrodymai patvirtino, kad „Opel“ buvo apgadintas, o jo savininkas patyrė nuostolių.

Kaltinamasis aiškino, kad tą vakarą vartojo alkoholį, tačiau jo parodymai apie gėrimo laiką buvo vertinami kartu su alkotesterio duomenimis.

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Teismas atsižvelgė, kad patikrinimai vyko jau po to, kai vyras grįžo į sodybą ir ten gėrė viskį. Todėl straipsnyje nurodyti matavimai yra užfiksuoti po šių įvykių, o ne avarijos akimirką.

Skyrė baudą ir konfiskavo automobilį

Teismas Kęstučiui skyrė galutinę 2,2 tūkst. eurų baudą, kurią jis turi sumokėti per 1 metus. Skaičiuojant bausmę buvo įskaitytas 1 parą trukęs sulaikymas: pradinė 3,75 tūkst. eurų bauda sumažinta iki 2,5 tūkst. eurų, o įskaičius sulaikymą galutinė suma sudarė 2,2 tūkst. eurų.

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Jam taip pat uždrausta 2 metus ir 6 mėnesius vairuoti visų rūšių transporto priemones. Šio draudimo terminas skaičiuojamas nuo 2025 m. balandžio 19 d. Teismas konfiskavo ir „Toyota Avensis“, kurią vyras vairavo įvykio metu.

Baudžiamasis įsakymas įsiteisės, jei nuteistasis per 14 dienų nuo jo nuorašo gavimo nepaprašys surengti bylos nagrinėjimo teisme. Jei prašymas nebus pateiktas, įsakymas įsiteisės ir jo apskųsti nebus galima.

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Byloje buvo remiamasi ne vien vairuotojo prisipažinimu. Teismas vertino vaizdo medžiagą, liudytojų pasakojimus, policijos pareigūnų atliktą transporto priemonės apžiūrą ir alkotesterio rezultatus.

Šie duomenys leido atkurti įvykių seką, kad automobilis kliudė stovinčią transporto priemonę, vairuotojas trumpam pasišalino ir vėliau grįžo.

Vaizdo medžiagoje taip pat užfiksuota, kad į vietą grįžęs vairuotojas bendravo su moterimi ir prašė nekviesti policijos.

Automobilio apgadinimai ir ant jo aptikti dažai sutapo su kitos transporto priemonės žymėmis. Šios aplinkybės padėjo teismui įvertinti ne tik patį susidūrimą, bet ir vyro elgesį po jo.

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Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
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weat
weat
2026-10-28 20:46
tv3 rasytojai jau visai nudaunejo? "Siaubinga avarija"
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R
R
2026-10-28 20:54
Visai nudebilėjot?
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