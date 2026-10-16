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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Užsnūdau“ – vairuotojas prakalbo apie siaubingą avariją

2026-10-16 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 18:00
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Molėtų rajone naktinė žvejyba pasibaigėsi avarija, kurios kaltininkas „užsidirbo“ baudžiamąją bylą.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (32)

Molėtų rajone naktinė žvejyba pasibaigėsi avarija, kurios kaltininkas „užsidirbo“ baudžiamąją bylą.

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Vyras išgėrė degtinės ir alaus, o tada sėdo prie „Volvo XC70“ vairo. Pakeliui jis užmigo ir automobilis atsitrenkė į atitvarą.

Policija jam nustatė 1,69 promilės girtumą. Utenos apylinkės teismas skyrė baudą, uždraudė vairuoti ir konfiskavo automobilį.

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Kęstas (vardas pakeistas – aut. past.) 2026 m. liepos 25 d. sugyventinės vardu registruotu „Volvo XC70“ atvažiavo žvejoti prie Stirnių ežero. Jo paties teigimu, per žvejybą išgėrė ne mažiau kaip 0,5 litro degtinės ir 6 skardines 5 proc. stiprumo alaus.

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Vyras žvejojo visą naktį. Apie 4–5 val. ryto nusprendė važiuoti namo, nors buvo nemiegojęs ir gėręs alkoholio.

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(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naktinis reidas Vilniuje

Užmigo prie vairo

Važiuodamas keliu Kazokai–Bijutiškis–Dubingiai Kęstas užsnūdo ir „Volvo“ atsitrenkė į kelio atitvarą. Po avarijos vyras persėdo ant galinės automobilio sėdynės ir nuėjo miegoti.

Policijai apie apgadintą automobilį pranešta prieš 7 val. ryto. Atvykę pareigūnai „Volvo“ viduje rado gulintį Kęstą, nuo kurio sklido alkoholio kvapas. Vyras pripažino vairavęs vienas.

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Pirmu patikrinimu jam nustatytos 1,72 promilės, antru – 1,69 promilės. Kęstas su rezultatais sutiko. Byloje nustatyta ir tai, kad po eismo įvykio jis dar vartojo alkoholį.

„Kadangi buvau nemiegojęs visą naktį, taip pat ir išgėręs, todėl važiuodamas užsnūdau, o tada atsitrenkiau į atitvarus“, – savo elgesį aiškino vyras.

Vairuotojo pažymėjimo neturėjo

Kęstas apskritai nebuvo įgijęs teisės vairuoti. „Volvo XC70“ oficialiai buvo registruotas jo sugyventinės vardu, tačiau vyras pripažino automobilį 2022 m. pats nusipirkęs už 4,4 tūkst. eurų ir naudojęs kaip savo.

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Jis aiškino transporto priemonę sugyventinės vardu registravęs būtent todėl, kad pats neturi vairuotojo pažymėjimo. Dėl to teismas automobilį vertino kaip faktiškai kaltinamajam priklausiusią nusikaltimo priemonę.

Kęstas kaltę pripažino visiškai ir sutiko, kad byla būtų baigta teismo baudžiamuoju įsakymu. Prokuroras siūlė skirti baudą, draudimą vairuoti ir konfiskuoti „Volvo“.

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Vyrui skirta 3 tūkst. eurų bauda, tačiau dėl visiško kaltės pripažinimo ir proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu ji sumažinta trečdaliu – iki 2 tūkst. eurų. Baudą leista sumokėti per 12 mėnesių.

Kęstui taip pat 2 metams uždrausta įgyti ir naudotis teise vairuoti. Teismas nusprendė konfiskuoti „Volvo XC70“, nors registruose jis buvo sugyventinės vardu, nes pripažino, kad automobilį faktiškai įsigijo ir naudojo pats kaltinamasis.

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Nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu Kęstas per 14 dienų nuo jo įteikimo gali prašyti surengti bylos nagrinėjimą teisme. Įsiteisėjęs baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Teismas vertino, kad automobilio registracija kito asmens vardu nepaneigia faktinės nuosavybės, kai pats kaltinamasis nurodė jį pirkęs už savo lėšas ir naudojęs. Todėl transporto priemonės konfiskavimas pripažintas proporcinga baudžiamojo poveikio priemone.

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Vyras su alkotesterio parodymais nesiginčijo ir pripažino, kad po avarijos dar vartojo alkoholio. Policija jį rado jau ne prie vairo, o gulintį ant galinės apgadinto automobilio sėdynės.

Skirdamas bausmę teismas vertino ne tik pačios veikos aplinkybes, bet ir kaltinamojo ankstesnį elgesį, jo poziciją procese bei byloje nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Įvykio vietoje pareigūnai užfiksavo apgadintą automobilį ir kelio atitvarą. Kęstas patvirtino, kad važiavo vienas.

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