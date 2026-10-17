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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Po šio vakaro panevėžiečio gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis: konfiskavo brangų BMW

2026-10-17 18:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 18:50
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Ramūno iš Panevėžio istorija yra puikus pavyzdys visiems, kuriems bent akimirkai į galvą šauna mintis sėsti prie vairo išgėrus.

Policijos pareigūnai įvykio vietoje (nuotr. Broniaus Jablonsko)
GALERIJA (17)

Ramūno iš Panevėžio istorija yra puikus pavyzdys visiems, kuriems bent akimirkai į galvą šauna mintis sėsti prie vairo išgėrus.

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Beveik 20 tūkst. eurų už BMW suplojęs vyras susiklosčius nepalankioms aplinkybėms praktiškai nespėjo pasivažinėti įsigytu automobiliu.

Paskutinė kelionė su BMW įvyko Ramūnui esant neblaiviam ir namo kieme nesėkmingai bandant priparkuoti automobilį. Dėmesį į save girtas vairuotojas atkreipė atsitrenkęs į kitą transporto priemonę.

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Bylos duomenimis, ši istorija nutiko 2024 m. lapkričio 11 d. apie 18.18 val., daugiabučio namo automobilių stovėjimo aikštelėje.

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Ramūnas vairavo BMW ir kliudė automobilių stovėjimo aikštelėje stovintį automobilį ,,Audi“, taip jį apgadindamas.

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Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai 18.30 val. alkoholio kiekio matuokliu Ramūnui nustatė 2,19 promilių girtumą.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Policija

Nesėkmių ruožas

Ramūnas teisme savo kaltę prisipažino visiškai ir parodė, kad 2024 m. rugsėjį už 17 399 eurus nusipirko automobilį BMW. Praktiškai nespėjo su juo pavažinėti, nes spalio mėnesį buvo paguldytas į ligoninę.

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„Iš ligoninės mane išleido lapkričio pradžioje. 2024 m. lapkričio 11 d. man paskambino darbdavys ir informavo, kad nereikės dirbti, nes sugedęs automobilis. Susinervinau, kad tai turės įtakos mano finansinei padėčiai.

Tai sužinojęs apie 10 val. nuvažiavau į servisą ir palikau tvarkyti BMW automobilį, nes buvo problemos su akumuliatoriumi. Namo grįžau pėsčiomis ir panašiai iki 14 val. vartojau alkoholį, išgėriau apie pusę 0,5 l talpos brendžio butelį.

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Apie 17 val. man paskambino iš autoserviso, kad reikia atvažiuoti pasiimti automobilį, nes neturi vietos, kur laikyti automobilį, ir paliks jį gatvėje, jeigu jo nepasiimsiu. Kadangi automobilis labai brangus, aš pėsčiomis nuėjau į servisą ir po 17 val. iš serviso pasiėmiau automobilį“, – pasakojo Ramūnas.

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Anot jo, gal dėl suvartoto alkoholio tuo metu neįvertino situacijos, nesuvokė reikšmingų aplinkybių ir pats automobiliu išvažiavo link namų: „Prie namo aikštelėje statydamas automobilį vietoj priekinės pavaros įjungiau atbulinę pavarą ir trinktelėjau į „Audi“ automobilį.

Dėl susidūrimo buvo apgadintas mano automobilio kairės pusės bamperis, o „Audi“ apgadintas sparnas ir durelės. Pastatęs automobilį išlipau, bandžiau aplinkinių klausinėti, kieno gali būti automobilis, ir tuo metu atvažiavo policijos ekipažas.

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Iš įvykio vietos nesišalinau, bendravau su pareigūnais, pasitikrinau neblaivumą, man buvo nustatytas 2,19 promilių girtumas. Pareigūnas klausė, kada vartojau alkoholį, pasakiau, kad gal prieš valandą, nors negalėjau tiksliai įvardyti.“

Jis namuose po įvykio nebuvo. Galėjo kažkas pro langą matyti, kaip įvyko eismo įvykis, nes kiemas apšviestas. Ikiteisminio tyrimo metu pasakojo, kad vartojo alkoholį po vairavimo, bet tai netiesa.

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Atlygino žalą, padarytą dėl kito automobilio apgadinimo, kalbėjo su to automobilio savininku, pretenzijų jis jam neturi. Jis nepiktnaudžiaujantis alkoholiu žmogus. Užimtumo tarnyboje registruotas nuo 2024 metų gruodžio, nes dėl įvykio prarado teisę vairuoti ir dėl to neteko darbo.

„Buvęs darbdavys pasakė, kad priimtų atgal jį į darbą, jeigu atgautų teisę vairuoti. Jo pajamos pirmus 3 nedarbo mėnesius yra 670 eurų, kitus 3 mėn. gaus po 500 eurų, o po to dar mažės.

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Kai išėjau iš darbo, darbdavys man liko skolingas, todėl dar pervedinėja pinigus. Gautus pinigus išleidau atlyginti žalą draudimui, sumokėti advokatui ir už automobilio nuvežimą. Šiuo metu gyvenu iš žmonos atlyginimo“, – atviravo Ramūnas.

Sutuoktinė neturi vairuotojo pažymėjimo. Transporto priemonė, kurią vairavo, buvo vienintelė šeimoje, ji labai brangi jų šeimai, pirkta iš ilgai kauptų santaupų. Gailisi dėl to, ką padarė, tai nepasikartos.

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Kartojo: „Susitarkim, susitarkim“

Policijos pareigūnas pasakojo, kad iš budėtojų gavo pranešimą, jog ties daugiabučiu namu, kieme, neblaivus vairuotojas automobiliu BMW įvažiavo į automobilį AUDI ir bando šalintis.

Nuvyko nurodytu adresu, ten pastebėjo automobilį BMW, prie kurio vaikšto vyriškis su aiškiais neblaivumo požymiais. Šalia buvę asmenys nurodė, kad tai minėto BMW automobilio vairuotojas.

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Išsiaiškino, kad automobilis BMW, manevruodamas atbuline eiga, atsitrenkė į kieme stovėjusį automobili AUDI. Įvykio metu buvo apgadinti abu automobiliai, žmonės nenukentėjo.

Nustatė, kad automobilį BMW vairavo kaltinamasis. Jiems atvykus, asmuo nesakė, kad vairavo automobilį, tačiau keletą kartų paminėjo: „susitarkim, susitarkim, nieko nepildykim“.

Alkoholio kiekio matuokliu pirmu pūtimu vairuotojui nustatė 2,19 prom. neblaivumą. Po penkiolikos minučių nustatė 2,33 prom. girtumą.

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Automobilį konfiskavo

Teismas nusprendė Ramūną pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus ir paskirti jam 30 parų arešto bausmę, paskirtos arešto bausmės vykdymą atidedant 8 mėnesių laikotarpiui bei neskiriant intensyvios priežiūros.

Ramūnas įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos programoje, jam uždrausta vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas.

Iš jo 2,5 metų atimta teisė vairuoti transporto priemones. Taip pat konfiskuotas ir tik ką įsigytas BMW.

Nuosprendis per 20 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Panevėžio apylinkės teismą.

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