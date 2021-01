Mama atsisakė priskirti kūdikiui lytį – net bendradarbiai rašė, kad vaiką reiktų paimti iš tėvų

Gydytoja Kyl Myers, kilusi iš Solt Leik Sičio, bet dabar gyvenanti Australijoje su vyru Brentu, pasakojo portalui „Mamamia“, kad juos užplūdo socialinių tinklų komentarai, el. laiškai ir net laiškai iš bendradarbių, kuriuose žmonės tvirtina, kad ketverių metų vaiką, vardu Zoomeris, reikėtų atimti iš jo tėvų.

Ji paaiškino: „Kai gimė mūsų vaikas Zoomeris, mes jam nepaskyrėme mergaitės ar berniuko lyties. Mes neatskleidžiame Zoomerio lyties žmonėms, kuriems to nereikia žinoti. Mes naudojome neutralius lyties įvardžius „jie/juos/jų“ iki tada, kai Zoomeris galėjo mums pasakyti, kokie įvardžiai ir etiketės labiausiai tinka. Zoomeris mokosi ir tyrinėja lytį be stereotipinių lūkesčių ar apribojimų“.

Pora nusprendė „reguliariai tikrinti įvardžius“ su Zoomeriu, kuris jiems pasakė: „Man patinka įvardis „jis/jį“, maždaug tada, kai jam 2016-ųjų kovo mėnesį suėjo ketveri metai.

Daktarė Myers teigė, kad jų metodai „nesupainiojo“ Zoomerio, tačiau suteikė jam „spalvingesnį sekso ir lyties supratimą už daugelio suaugusiųjų“.

Straipsnyje žurnalui „Time“ ji paaiškino: „Zoomeris supranta, kad kai kurios mergaitės turi varpas, kai kurie berniukai – vulvas, o kai kurie interseksualūs turi ir vulvas, ir sėklides. Zoomeris žino, kad kai kurie tėveliai pastoja, o kai kurie nebinarūs tėvai vadinami Zazais. Kai vaikų laidos veikėjas sako: „Sveiki, berniukai ir mergaitės!“, Zoomeris priduria: „Ir nebinariniai draugai!“.

Daktarė Kyl atskleidė, kad daugelis žmonių, kurie iš pradžių nėra tikri dėl šios koncepcijos, tampa šio judėjimo šalininkais tada, kai supranta lytiškai kūrybiškos tėvystės priežastis. Ji paaiškino savo įsitikinimą tuo, kad lytis yra asmens sprendimas, o ne kažkas, kas priskiriama gimus.

Save laikanti neapibrėžtos lyties moterimi, kuri naudoja „jie/juos“ ir „ji/jos“ įvardžius, Kyl teigė nenorinti daryti prielaidų apie Zoomerio lytinę tapatybę ir interesus.

Ji pridūrė: „Aš nenoriu įamžinti seksistinių stereotipų ir priespaudos, kuria vaikai užspaudžiami nuo pat gimimo“. Jos sprendimas buvo pagrįstas „pasekmėmis, trunkančiomis visą gyvenimą“, kurios atsiranda po žmonių skirtingo elgesio su berniukais ir mergaitėmis.

Mama pripažino, kad žmonės įspėjo, jog Zoomeris gali patirti patyčias dėl jo tėvų sprendimo. Kyl paaiškino, kad jie bendravo su šimtais vaikų, ir dauguma žingeidžių vaikų yra patenkinti, kai Zoomeris sako „aš esu žmogus“.

Kyl teigė bijojusi, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai nenorės jos palaikyti nėštumo metu dėl jų lytiškai kūrybiškos tėvystės, tačiau jiems pasisekė rasti tuos, kurie palaikė šį sprendimą.

Ji atskleidė, kad po to, kai maždaug ketvirtojo gimtadienio proga Zoomeris pasirinko „jis/jo“ įvardžius, jis kartais save apibūdina kaip „berniuką“, tačiau teikia pirmenybę neutraliems lyčiai terminams, pavyzdžiui, „vaikas“, o ne „sūnus“ ar „sūnėnas“. Vaikas mėgsta vonios bombas, dinozaurus, menus ir rankdarbius. Kyl sakė, kad Zoomeris žaislų ir drabužių parduotuvėse renkasi tai, kas jam patinka, nekreipdamas dėmesio į rinkodaros komandų sukurtas lyčių ribas.

Ji teigė, kad nepaisant priekabiavimo internete ir nepatogių pokalbių su nepažįstamais žmonėmis, dauguma žmonių yra palaikantys.

Kyl citavo „Generation Alpha“ tyrimą, kuriame teigiama, kad vaikai, gimę nuo 2010 m., yra pati lytiškai neapibrėžčiausia ir anti-seksistinė karta. Ji sakė, kad tai parodo, kodėl visiems svarbu žinoti apie kūrybinį lyčių judėjimą, net jei jie nėra suinteresuoti praktikuoti tai patys.

Memuare „Raising Them: Our Adventure in Gender Creative Parenting“ („Auginant juos: mūsų lytiškai kūrybiškos tėvystės nuotykis“) ji detaliai aprašo savo patirtį, leidžiant Zoomeriui pasirinkti savo lytį, ir dalijasi, kaip jų sprendimas įkvėpė kitus tėvus. Kyl taip pat rašo tinklaraštį „Raising Zoomer“ („Auginant Zoomerį“), kuriame ji atskleidžia, kaip jų šeima reaguoja į prašymus atskleisti Zoomerio lytį oficialiose situacijose, ir dalijasi patarimais tėvams, norintiems išbandyti lytiškai kūrybišką tėvystę.

Neseniai paskelbtame įraše ji prisiminė, kaip gimus Zoomeriui, ligoninė turėjo tik rožines mergaičių ar mėlynas berniukų informacines korteles, kurios prisegamos prie kūdikių lovelių. Ji įraše siūlo tėvams atsinešti savo lyties nenurodančias korteles.

Autorė teigė, kad jiems netrukdo Zoomerio lytis, nurodyta jo gimimo liudijime ir pase, tačiau ji mano, kad aviakompanijos turi „pasivyti“ ir pasiūlyti ne binarinius variantus. Ji paaiškino, kad būna ir kitų atvejų, kai formoje prašoma nurodyti Zoomerio lytį ir jie vengia pasirinkti vieną variantą:

„Kai bandžiau užsisakyti gimnastikos salę Z (Zoomerio) gimtadienio vakarėliui, internetinėje formoje buvo reikalaujama pasirinkti lytį. Aš tiesiog paskambinau ir užsisakiau telefonu, pasakydama, kad Z yra kūrybiškos lyties, todėl mes dar neužpildome šio langelio, nes kol kas nežinome. Lytis nėra svarbi užsakant gimtadienio šventės vietą.“

„Sporto salės darbuotojai tai suprato, tai jiems nebuvo didelė bėda, o Z gimtadienis buvo pats geriausias. Vakarėlių vedėjai naudojo „jie/juos“ įvardžius“, – pasakojo Kyl.

Kitame įraše ji paaiškino, kad lyties nenurodantys drabužiai nėra vien geltoni ir žali. Autorė pasakojo, kad kai jie atskleidė savo sprendimą iki gimimo neišsiaiškinti vaiko lyties, žmonės manė, jog Zoomeris turės ribotą drabužių pasirinkimą. Moteris paaiškino, kad jokia spalva nėra riba:

„Auginant lytiškai kūrybingą vaiką, dar nereiškia, kad jis turi nuobodžią drabužių spintą. Tiesą sakant, viskas yra priešingai. Dėl Z lytiško kūrybiškumo turime dar daugiau pasirinkimų! Mes džiaugėmės apsipirkinėdami prieš Zoomerio gimimą. Ir tai, kaip mes renkame rūbus savo vaikui, nepasikeitė nuo jo gimimo."

Kyl savo tinklaraštyje taip pat sukūrė išteklių skyrių, kuriame pateikiami informacijos šaltiniai apie lytiškai kūrybišką auklėjimą tiek suaugusiesiems, tiek vaikams.