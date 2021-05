Tiksint paskutinėms sekundėms Lewandowskis pagerino 49 metų senumo „Bundesliga“ rekordą

R.Lewandowskis pasižymėjo 90-ą susitikimo minutę bei pagerino Gerdo Miulerio vieno sezono „Bundesliga“ pelnytų įvarčių rekordą.

Buvo abejojama, ar R.Lewandowskis sugebės tai pasiekti, kai praėjusį mėnesį nerungtyniavo dėl traumos, tačiau 32-ejų metų futbolininkas sugrįžęs į aikštę laiko veltui nešvaistė.

Praėjusį šeštadienį jis pasižymėjo „hat-trick‘u“, o tuomet pelnė baudinį ir susilygino su G.Miulleriu, kuris 1971/72 m. sezone buvo įmušęs 40 įvarčių.

THERE IT IS!!!



LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL 🔥



AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH