Netikėtumas pasaulio ledo ritulio čempionate: danai pirmą kartą įveikė švedus

Šeštadienį A grupės rungtynėse danai 4:3 (0:0, 3:2, 1:1) patiesė švedus, nors jų galimybes iškovoti pergalę lažybininkai vertino vos 9 proc. Danijos rinktinei tai buvo pirma pergalė oficialiose rungtynėse prieš Švediją per istoriją. Anksčiau danai buvo nugalėję švedus tik draugiškuose mačuose.

Rungtynių didvyriu tapo Nicklasas Jensenas. KHL žaidžiantis danas įmušė „hat-tricką“ ir neleido švedams atitrūkti, nors jie du kartus pirmavo po Carlo Klingbergo (0:1) ir Henriko Tommerneso (1:2) įvarčių.

Dar vieną tikslų smūgį danams pridėjo Emilis Kristensenas, o C.Klingbergo antrasis įvartis trečiojo kėlinio viduryje švedų neišgelbėjo. Nepadėjo jiems ir tai, kad paskutines 2 min. jie žaidė be vartininko, išleidę šeštąjį aikštės žaidėją.

The Vikings secured a first ever World Championship victory over Sweden.✌️



Here are the game highlights from @ DKIshockey win 4-3 over @Trekronorse! #DENSWE #IIHFWorlds 🇩🇰🇸🇪 pic.twitter.com/opw74CKzcv