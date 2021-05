„Formulės 1“ kvalifikacija baigėsi raudona vėliava ir „Ferrari“ triumfu

Po 19 mėnesių pertraukos „pole“ poziciją iškovojo „Ferrari“ pilotas Charlesas Leclercas. Monakietis savo namų trasoje geriausiu bandymu ratą įveikė per 1 min. 10.346 sek.

Tiesa, jo konkurentai paskutinių greitųjų ratų net negalėjo pabaigti, nes Ch.Leclercas sudaužė bolidą. Tada buvo parodyta raudona vėliava, o laiko liko per mažai, kad sportininkai galėtų pradėti naujus ratus.

Po finišo monakietis nerimavo, kad avarijos metu galėjo pažeisti pavarų dėžę, kas gali jam kainuoti „pole“ poziciją.

Antras kvalifikacijoje buvo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:10.576), trečias – suomis Valtteri Bottas („Mercedes“, 1:10.601). Netikėtai prastai pasirodė čempionato lyderis britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“, 1:11.095), užėmęs vos 7-ą vietą.

Kvalifikacijoje net nepasirodė vokietis Mickas Schumacheris. Jis paskutinėje trasoje stipriai sudaužė savo „Haas“ bolidą, o mechanikai nespėjo jo sutaisyti iki kvalifikacijos pradžios. Vokiečiui lenktynes teks pradėti iš paskutinės vietos. Labai prastai kvalifikacijoje pasirodė ispanas Fernando Alonso. Ispanijos veteranas nepateisino lūkesčių ir užėmė vos 17-ą vietą (1:12.205).

