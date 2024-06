Tiesiogiai: Europos čempionato F grupėje susitinka Čekija ir Ronaldo vedama Portugalija

Portugalija yra neabejotina šios poros favoritė, o Roberto Martinezo treniruojamoje komandoje netrūksta tiek pirmo ryškumo Europos žvaigždžių, tiek labai talentingų futbolininkų, kuriems netolimoje ateityje piešiamas ryškiausių žvaigždžių statusas.

Pirmas kėlinys

32 min. Ronaldo demonstruoja klasę: portugalų būrys įsiveržinėjo į baudos aikštelę, o 39-erių puolėjas kulniuku atliko perdavimą komandos draugui Vitinhai. Visgi vienas prieš vartininką išbėgęs PSG komandos saugas smūgiavo netiksliai.

23 min. Tolimą patranką iš toli paleido Bruno Fernandesas, o jo smūgiuotą kamuolį iškumščiuoti turėjo čekų vartininkas Jindrichas Stanekas. Prabėgus ketvirtadaliui rungtynių Portugalija kamuolį kontroliuoja net 77 procentus laiko.

12 min. Portugalijos rinktinė aktyviai presinguoja savo varžovus, o čekai dažnai klysta aikštės viduryje. Greito įvarčio kol kas R. Martinezo vyrams pelnyti nepavyko ir realesnių progų jie nesukūrė.

1 min. Rungtynės prasidėjo! Jose aikštėje vienu metu galima išvysti dvi Portugalijos rinktinės legendas. Mačą startinėje sudėtyje pradėjo 39-erių Cristiano Ronaldo ir 41-erių centro gynėjas Pepe.

Pepe taip pat įsirašė į Europos futbolo čempionatų istoriją. 41-erių metų ir 113 dienų amžiaus futbolininkas yra vyriausias kada nors aikštėje senojo žemyno pirmenybėse pasirodęs futbolininkas.

