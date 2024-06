Portugalijos rinktinė išvargo pirmąją pergalę Europos čempionate – gelbėtoju tapo 21-erių puolėjas

Iki pirmojo įvarčio dominavo Portugalija, kuri vienu metu turėjo apčiuopamą kamuolio kontrolę (77 proc.), o aikštėje stebuklus išdarinėjo 39-erių Cristiano Ronaldo. Nors portugalų žvaigždė buvo itin ryškus ir nuolat kėlė problemų čekų gynėjams, tačiau pirmasis rungtynėse pasižymėjo ne jis, o čekas Lukas Provodas 1:0.

Visgi 61-ą minutę pelnytu įvarčiu Čekijos futbolininkai ilgai nesidžiaugė ir 68-ą minutę jie praleido įvartį į savo vartus 1:1.

Rungtynių kulminacija persikėlė į teisėjo pridėtą laiką per kurį įvartį pelnė Diogo Jota, tačiau įvartis buvo atšauktas dėl nuošalės.

Po kelių minučių Porto ekipos puolėjas Francisco Conceicao sutvarkė formalumus ir mušė pergaliną įvartį, o Portugalijos žaidėjai ėmė švęsti suprasdami, kad laiko atsakui varžovams liko vos keliasdešimt sekundžių.

Antras kėlinys:

91 min. Portugalų gelbėtoju tapo 21-erių puolėjas Francisco Conceicao, kuriame pavyko pasižymėti per teisėjo pridėtą laiką 2:1.

88 min. Diogo Jotai pavyko pasižymėti po sumaišties baudos aikštelėje, tačiau žaidėjas ir portugalai ėmė švęsti per anksti. VAR šiame epizode įžvelgė nuošalę.

81 min. Čekai turėjo dar vieną puikią progą pelnyti įvartį, tačiau Tomašas Součekas smūgiavo greta vartų.

68 min. Rezultatas lygus! Nuno Mendesas smūgiavo galva, vartininkas sužaidė neužtikrintai ir atmūšė kamuolį ranomis, tačiau žaidimo įrankis kliudė Čekijos rinktinės gynėjo Robino Hranačo koją ir įriedėjo į savus vartus 1:1.

61 min. Šaltas dušas 2016 m. Europos čempionams! Retą pozicinę ataką rezgę čekai ją sugebėjo išnaudoti šimtu procentų. Portugalai spaudėsi į baudos aikštelę, tad Čekijos pirmenybėse rungtyniaujantis saugas Lukas Provodas pabandė smūgiuoti iš toli. Jo smūgis buvo toks tikslus, kad nepaliko jokių šansų portugalų vartų sargui Diogo Costai 1:0.

54 min. Klampios pirmos dešimt pirmųjų antrojo kėlinio minučių. Portugalijos rinktinė kurį laiką niekaip negalėjo atsivaryti kamuolio į varžovų baudos aikštelės pusę. Pagaliau tai pavyko padaryti 54-ą minutę, tačiau C. Ronaldo smūgis galva buvo netikslus. 57-ą minutę tas pats C. Ronaldo atliko baudos smūgį iš dėkingos padėties, tačiau jo spirtas kamuolys skriejo tiesiai į vartininką.

Pirmas kėlinys

45 min. Po pirmų 45 žaidimo minučių rezultatas lygus 0:0.

37 min. Realiausia čekų proga pirmajame kėlinyje. Vladimiras Coufalas pakėlė kamuolį į baudos aikštelę iš dešiniojo aikštės krašto, tačiau puolėjo Patriko Schicko smūgis galva nebuvo tikslus. Iškart po šio epizodo portugalai pasileido į greitą ataką, o netoli varžovų baudos aikštelės griuvęs portugalas Rafaelis Leao buvo nubaustas geltona kortele už vaidybą.

32 min. Ronaldo demonstruoja klasę: portugalų būrys įsiveržinėjo į baudos aikštelę, o 39-erių puolėjas kulniuku atliko perdavimą komandos draugui Vitinhai. Visgi vienas prieš vartininką išbėgęs PSG komandos saugas smūgiavo netiksliai.

23 min. Tolimą patranką iš toli paleido Bruno Fernandesas, o jo smūgiuotą kamuolį iškumščiuoti turėjo čekų vartininkas Jindrichas Stanekas. Prabėgus ketvirtadaliui rungtynių Portugalija kamuolį kontroliuoja net 77 procentus laiko.

12 min. Portugalijos rinktinė aktyviai presinguoja savo varžovus, o čekai dažnai klysta aikštės viduryje. Greito įvarčio kol kas R. Martinezo vyrams pelnyti nepavyko ir realesnių progų jie nesukūrė.

1 min. Rungtynės prasidėjo! Jose aikštėje vienu metu galima išvysti dvi Portugalijos rinktinės legendas. Mačą startinėje sudėtyje pradėjo 39-erių Cristiano Ronaldo ir 41-erių centro gynėjas Pepe.

Pepe taip pat įsirašė į Europos futbolo čempionatų istoriją. 41-erių metų ir 113 dienų amžiaus futbolininkas yra vyriausias kada nors aikštėje senojo žemyno pirmenybėse pasirodęs futbolininkas.

41 years and 113 days.



Pepe is the oldest player in the history of the Euros 🍷 pic.twitter.com/pT77ZYEKKG