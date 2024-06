Tiesiogiai: Europos čempionato B grupėje susitinka Ispanija ir Italija

Šių komandų akistata prasidės 21.40 val., o ją tiesiogiai transliuos TV3 ir naujienų portalas tv3.lt.

Primename, kad titulą ginantys italai pirmose rungtynėse 2:1 įveikė Albaniją. Priešininkų neišgelbėjo net ir greičiausiai šio turnyro istorijoje pelnytas įvartis.

Tuo tarpu ispanai savo pirmuosius priešininkus kroatus be gailesčio įveikė rezultatu 3:0.

1 kėlinys:

10 min. Alvaro Morata perdavė puikų perdavimą Nico Williamsui, tačiau jis praleido puikią progą. Jo pasiųstas kamuolys skrieja šalia dešiniojo virpsto.

2 min. Pedri bandė iškart užpulti varžovų vartus. Jis aukštai iššokęs nukreipė kamuolį link vartų, tačiau Gianluigi Donnarumma pademonstravo puikius refleksus ir sustabdė kamuolį.

Komandų startinės sudėtys:

Fabián Ruiz x Rodri x Pedri in the middle for Spain 👀#EURO2024 | #ESPITA pic.twitter.com/cr5p8sLjWv