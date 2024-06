Puolėjas geriausius savo karjeros laikus praleido Italijoje, kur atstovavo „Palermo“, „Fiorentina“ ir „Atalanta“ klubams. Italijos lygoje jis praleido 12 sezonų ir buvo labai vertinamas futbolininkas.

Ypač „Atalanta“ gretose jis pasižymėjo puikiu žaidimu ir įvarčiais. Iš viso per per penkerius metus jų komandoje įmušė 47.

Vis tik kelias jam nebuvo rožėmis klotas. Pasak artimo šeimai šaltinio, futbolininkas įniko į gilią depresiją. Tuo metu jo galvoje nebuvo futbolas, o problemos vijo viena kitą.

J. Iličičius dar anksčiau karjeros pradžioje turėjo sveikatos sutrikimų, bet, nepaisant to, tęsė profesionalo karjerą. Kaip pats vėliau teigė, nepaisant visko, baimės visada buvo daug ir nuolat ateidavo į galvą minčių, kad gal laikas tiesiog sustoti.

Futbolo pasaulį 2018 m. kovą apskriejo žinia, kad dėl širdies smūgio namuose miegodamas mirė Davide'as Astori. 31-erių futbolininkas tuo metu atstovavo „Fiorentina“ klubui.

„Tai mane sukrėtė. Buvo metas, kai nenorėjau eiti miegoti, nes irgi maniau, kad nepabusiu“, – yra sakęs J. Ilčičius.

Slovėną persekiojo imuninės sistemos ligos, kartais būdavo sunkiau kvėpuoti. Didelį poveikį sveikatos būklei galėjo padaryti bet kokia infekcija.

J. Iličičius, kaip pat sakė, tokiomis akimirkomis norėdavo atsiremti į pačius mylimiausias savo žmones – žmoną Tiną ir dvi dukrytes.

J. Iličičius su žmona Tina susituokė 2010-aisiais. Pirmoji dukra gimė 2013-aisiais, o antroji – dar po penkerių metų.

„Buvo metas, kai iš viso nežiūrėjau futbolo. Tiesiog norėjau būti su artimaisiais. Ir viskas“, – yra pasakojęs sportininkas.

Pasaulyje prasidėjus koronaviruso pandemijai, virusas neaplenkė ir J. Iličičiaus. Jam šis periodas buvo labai sunkus, nes futbolininkas įniko į depresiją, norėjo tiesiog viską mesti.

„Jis persirgo koronavirusu ne kartą. Jam tai buvo labai sunkus gyvenimo periodas. Mes stengėmės jam padėti ir vėliau, atrodo, kad pavyko tą padaryti. Jis komandai svarbus žaidėjas, puikus žmogus“, – sakė tuometinis slovėno komandos draugas Papu Gomezas.

🇸🇮 After missing the whole of the 2022 season with depression, Josip Iličić has now received his first international call up for Slovenia in two years.



What a comeback story. 🤯👏 pic.twitter.com/aLAthcTq0x