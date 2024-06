Paskutinę minutę įvartį pelnę serbai ištraukė nelengvas lygiąsias prieš Slovėnijos rinktinę

Pirmo kėlinio pradžioje progas sau kūrėsi slovėnai, tačiau 27 min. savo pirmąjį išpuolį atliko ir serbai. Aleksandaras Mitrovičius bandė išprovokuoti pražangą, aukštai iššoko ir nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą, tačiau nuo įvarčio apsaugojo vartininko sugebėjimai.

38-ą minutę Timi Maxas Elsnikas turėjo puikią progą, kai priėmė tikslų perdavimą aikštės krašte ir iš karto paleido smūgį į vartus visgi jo bandymas tik pataikė į dešinįjį vartų stulpą.

Atšokusį kamuolį bandė pataisyti ir Benjaminas Šeško, bet kamuolys praskrido aukštai virš tikslo.

Po pirmojo kėlinio komandos į rūbines išsiskirstė taikiai – 0:0.

Antrajame kėlinyje ir toliau savo progas kūrėsi A. Mitrovičius. 47 minutę jis gavo tikslų žemą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau jo smūgį sustabdė vartininkas.

Galiausiai 69 min. slovėnams pavyko išpildyti savo šansą. Zanas Karničnikas gavo tikslų perdavimą iš Timi Maxo Elsniko ir smūgiu į dešinįjį apatinį kampą aplenkia vartininką. Slovėnija išsiveržė į priekį (1:0).

Po 10-ies minučių slovėnas turėjo dar vieną progą, tačiau šįkart kamuolys skriejo šalia vartų.

Serbai vėliau kūrė progą po progos, tačiau įvarčiu tai pavirto tik tiksint paskutinėms sekundėms. Paskutinę pridėto laiko minutę Luka Jovičius standartinės situacijos metu pasiuntė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą 1:1. Taip serbai išsigelbėjo nuo dar vienos nesėkmės.

Primename, kad slovėnai pirmajame grupės ture 1:1 sužaidė su danas, o Serbija minimaliai 0:1 nusileido anglams.

Kitas rungtynes Slovėnija žais birželio 25-ąją dieną prieš Angliją, tuo tarpu Serbija tą pačią dieną susitiks su Danija.

Įdomu tai, kad net šešerios iš paskutinių aštuonių susitikimų tarp Slovėnijos ir Serbijos rinktinių baigėsi lygiosiomis.

