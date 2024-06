Tiesiogiai: Europos čempionato aštuntfinalyje Vokietija ir Danija tęsia kovą

Šių šalių komandų akistata prasidėjo 22 val., o ją tiesiogiai nuo 21.40 val. transliuoja TV3 kanalas ir naujienų portalas tv3.lt.

Primename, kad Vokietija A grupėje finišavo pirmoji su 7 taškais, o Danija C grupėje buvo antra, bet turėjo tik 3 taškus.

1 kėlinys:

45 min. Danijos rinktinė surengė puikų greitą išpuolį, o šį galiausiai nutraukė laiku vartus palikęs Manuelis Neueris, kuris atrėmė R. Hojlundo bandymą permesti vartininką.

42 min. Rasmusas Hojlundas išsitempė kamuolį į baudos aikštelę ir smūgiavo visai šalia dešiniojo virpsto.

37 min. Atnaujinus rungtynes Vokietija iš karto turėjo puikią progą. K. Havertzas galva atliko pavojingą smūgį į vartus, bet K. Schmeichelis demonstruoja aukščiausią klasę atremdamas smūgį.

36 min. Žaidėjai po maždaug 20 min. sukviesti atgal į aikštę.

36 min. Dortmunde prasidėjo smarki perkūnija ir lietus, tad teisėjas sustabdė rungtynes.

Žaidėjai buvo išsiųsti į rūbines, nes sąlygos tapo nebepakenčiamos. Smarkiai lyja, perkūnija, žaibuoja, o į aikštę krenta gan dideli ledukai. Sirgaliai tribūnose taip pat bando surasti užuovėją ir pastogę.

Dėl rungtynių pratęsimo sprendimą priims UEFA.

20 min. Danijos atakų smaigalyje vėl atsidurė Ch. Eriksenas, kuris puikiai stabdėsi kamuolį, bet jo smūgį blokavo gynėjas.

15 min. Christianas Eriksenas atliko laisvą smūgį iš toli, bet gynėjui pavyko jį atmušti.

10 min. Dar vieną gerą šansą turėjo Kai Havertzas. Jis iš arti smūgiavo žemai į vartų vidurį, bet Kasperas Schmeichelis puikiai išgelbėjo kamuolį.

7 min. Joshua Kimmichas iššvaistė savo progą. Jis iš toli smūgiavo tiesiai į dešinįjį viršutinį kampą, tačiau vartininkas puikiai apsigynė.

4 min. Nico Schlotterbeckas sėkmingai pasiunčia kamuolį į danų vartus, bet teisėjas nusprendė įvarčio neįskaityti dėl pražangos.

Komandų startinės sudėtys:

