Tomas Danilevičius prisiminė Italijos futbolo žvaigždes: pasakė, kurio būtų norėjęs Lietuvos rinktinėje

Su visais šiais Italijos futbolo dievukais ne vienerius metus „Serie A“ pirmenybėse varžėsi ir lietuvis Tomas Danilevičius, kuris Italijoje rungtyniavo net 7 sezonus.

Viena įsimintiniausių dienų puolėjui iš Lietuvos tapo 2006-ųjų rugsėjo 2-oji, kai pirmosiose atrankos į 2008-ųjų Europos futbolo čempionato rungtynėse T. Danilevičius įvarčiu pasižymėjo į pasaulio čempionų vartus, o Lietuvos rinktinė „San Paolo“ stadione Neapolyje išplėšė sensacingas lygiąsias 1:1.

Tai buvo pačios pirmos italų rungtynės iškart po laimėto pasaulio čempionato Vokietijoje, o nuo 2002-ųjų šios šalies „Livorno“ klube rungtyniavęs puolėjas iš Lietuvos jau neblogai pažinojo visus Italijos rinktinės žaidėjus, tad toks vieno geriausių pasaulio vartininkų G. Buffono nuginklavimas buvo ypač saldus.

Klastingas T. Danilevičiaus smūgis išskirtinis ir tuo, kad tai vienintelis istorijoje įvartis, kurį Lietuvos rinktinei yra pavykę pelnyti į Italijos vyrų rinktinės vartus per aštuonerias žaistas rungtynes.

„Svarbiausi man yra įvarčiai tie, kuriuos pelniau už nacionalinę Lietuvos rinktinę. Man asmeniškai, tai buvo labai įsimintos rungtynės, bet manau, kad visiems jos buvo įsimintinos. Įmušti pasaulio čempionams įvartį visą laiką yra fantastiškas jausmas“, – portalui tv3.lt pasakojo T. Danilevičius, kuris taip pat prisiminė savo karjeros pradžią Italijoje. – Pasijautė iš karto labai stiprus taktinis trenerių pasirengimas, kas labai persiduoda ir žaidėjams. Buvo labai daug dirbama ties taktiniais aspektais, aišku fizinis pasirengimas aukščiausiame lygyje taip pat. Tais laikais kai buvau Italijoje tai buvo viena iš geriausių pasaulio lygų, kai dabar ji yra tarp pirmų penkių, bet tada ji buvo tarp pirmų trijų pasaulio lygų“.

Žavėjosi Andrea Pirlo perdavimais ir F. Totti universalumu

Vienos didžiausių tuometinės Italijos rinktinės žvaigždžių, sulaukdavusios daugiausiai prožektorių šviesų ir žiniasklaidos dėmesio buvo Turino „Juventus“ ir „Roma“ ekipų ilgamečiai simboliai – Francesco Totti ir Alessandro Del Piero.

„F.Totti viename klube praleido 25 karjeros metus ir nors tikrai turėjo nemažai pasiūlymų važiuoti į Madridą ar į kitą Italijos klubą, bet žmogus užaugęs tenai ir to nepadarė, nors su „Roma“ tik kartą laimėjo „Seria A“, kai buvo jaunas. Man jis tikras Romos imperatorius. Jie buvo truputį panašūs, bet kartu ir skirtingi. Abu jie buvo dešimti numeriai, bet A. Del Piero dar labiau žaidė po puolėjais viduryje, buvo grynas dešimtas numeris, o F. Totti buvo sukomplektuotas pilnas žaidėjas, be trūkumų. Jie abu buvo labai techniški, abudu labai gerai išpildydavo baudos smūgius, turėjo išskirtinį žaidimo matymą ir įvarčių pajautimą“, – kovas su šiais išskirtiniais futbolo talentais prisiminė T. Danilevičius.

Jei šie futbolininkai mega žvaigždėmis buvo nuo pat pirmųjų savo sezonų profesionaliame futbole, tai vidurio saugo Andrea Pirlo žvaigždė ryškiausiomis spalvomis sužibo perkopus trisdešimtmetį.

„AC Milan“ klubas 2011 metais nusprendė nepratęsti sutarties su A.Pirlo, nes manė, kad jis per senas būti kertinius komandos žaidėju. Tuo metu jam buvo 32-eji. Tų metų vasarą A. Pirlo be jokio mokesčio perėjo į „Juventus“ ir tris sezonus iš eilės vadovaujant Antonio Conte'i tapo geriausiu „Serie A“ žaidėju. Tai – rekordas, kurio dar nepavyko pagerinti jokiam kitam Italijoje rungtyniavusiam futbolininkui.

Ar pats T. Danilevičius žavėdavosi A. Pirlo sugebėjimais aikštėje?

„Žiūrint į šį žaidėją, kaip jis valdė kamuolį, kaip jis valdė komandą, kaip taktiškai žaidė ir kokia buvo jo individuali technika smūgiuojant į vartus iš standartinių padėčių, tai tikrai žaidėjas iš didžiosios raidės. Be abejo didžiausia klaida iš „AC Milan“ pusės, kad nepasirašė kontrakto su juo, nes nuėjęs į „Juventus“ jis laimėjo tris iš eilės čempionatus. Žavėdavausi ne tik kai prieš mane žaisdavo, bet ir kaip žaidė Italijos nacionalinėje rinktinėje, nes buvo tikras maestro“, – sakė jis.

Marco Materazzi žaidė nešvariai

Dar vienas italas, kurio pavardę po 2006-ųjų pasaulio čempionato linksniavo viso pasaulio žiniasklaida buvo Marco Materazzi. Finale su Prancūzija jis taip išnervino varžovų lyderį Zinedine'ą Zidane'ą, kad šis smogė iš galvos savo varžovui ir buvo išvarytas iš aikštės.

Vėliau šio Italijos centro gynėjo karjeroje ne kartą buvo klijuojama kaip vieno nešvariausių pasaulio futbolininkų etiketė, o tokiu jį viename savo straipsnių įvardijo ir JAV sporto naujienų gigantas „Bleacher report“.

Ar iš tiesų M. Materazzi buvo vertas nešvariausio pasaulio žaidėjo vardo?

„Tai tas žaidėjas, kurio nenorėtų sutikti nė vienas puolėjas kiekvienose rungtynėse. Jo stotas, agresyvumas ir ne visą laiką švarus žaidimas tikriausiai jam ir davė tą etiketę. Ir manau, tai ne vien dėl to momento su Z. Zidane'u. Žaidžiant prieš mane jis nėra gavęs raudonos kortelės, bet kai teko žaisti prieš „Inter“ pamenu jis gavo geltoną kortelę“, – sakė T. Danilevičius.

Paklaustas, kurį vieną žaidėją – F. Canavaro, F. Totti ar A. Del Pieto būtų paėmęs kartu rungtyniauti į Lietuvos rinktinę – T. Danilevičius šypsojosi ir sakė, kad visą laiką labiausiai žavėjosi dar kitu Italijos futbolininku.

„Nepaminėjote vieno žaidėjo, kur tikriausiai bet kokia nacionalinė rinktinė būtų norėjusi jį turėti, tai yra Roberto Baggio. Jeigu būčiau galėjęs kada nors pasirinkti gyvenime, tai tikriausiai būtų R. Baggio. Jeigu iš tų trijų paminėtų tai greičiausiai būtų F. Totti“, – teigė rezultatyviausias visų laikų Lietuvos rinktinės futbolininkas.

Po to čempionato F. Cannavaro laimėjo „auksinio kamuolio“ apdovanojimą ir iki pat dabar yra paskutiniu gynėju, kuriam pavyko iškovoti šį prestižinį apdovanojimą.

Ar T. Danilevičius šį gynėją laiko pačiu geriausiu, prieš kurį jam kada nors yra tekę žaisti?

„Vienas iš... Nedaug gynėjų per visą istoriją yra laimėję „auksinį kamuolį“ ir tai yra didelis įvertinimas, nes net Paolo Maldini nėra jo laimėjęs. Manau, kad jis to apdovanojimo tikrai nusipelnė ir vienas iš tokių, prieš kurį yra be galo sunku žaisti“, – sakė dabar Šveicarijoje FIFA būstinėje dirbantis buvęs futbolininkas.

Europos futbolo čempionatą įdėmiai stebintis T. Danilevičius atsargiai vertina Italijos rinktinės galimybes pakartoti „Euro 2020“ sėkmę.

B grupėje antrąją vietą užėmę Luciano Spaletti auklėtiniai kitame etape susikaus su A grupėje antrą vietą užėmusia Šveicarija.

Portalui tv3.lt T. Danilevičius taip pat sutiko pasidalinti prisiminimais apie kiekvieną 2006 m. Italijos rinktinės futbolininką, kuris tapo pasaulio čempionu ir su kuriais teko ne vieną kartą grumtis „Serie A“ pirmenybėse.

Gianluigi Buffonas

Geriausias pasaulyje vartininkas, kuris aukščiausiame lygyje išliko labai labai ilgai. Jis žaidė ir baigė karjerą 45-erių, o aukščiausiame lygje žaidė net 20 metų.

Filippo Inzaghi

Pajuokausiu, jeigu tada nuošales būtų fiksavęs VARas, tai nežinau ar F. Inzaghi būtų įmušęs tiek daug įvarčių. Bet šiaip tai puolėjas, kuris žaisdavo su paskutine gynėjų linija ir būdavo tikrai puolėjas, kuris galėdavo įmušti su tikrai bet kokia kūno vieta.

Fabio Cannavaro

Atipinis centro gynėjas. Atipinis dėl to, kad jo ūgis nėra labai įspūdingas, bet sprogstamoji jėga ir žaidimo skaitymas manau jį atvedė iki to momento, kai jis pakėlė pasaulio čempionų taurę ir laimėjo auksinį kamuolį.

Andrea Pirlo

Maestro... Aš manau, kad A. Pirlo turi labai grakštų prisilietimą, žaidė labai grakštų futbolą ir buvo tikras maestro.

Daniele De Rossi

Tarp technikos ir jėgos futbolo meistras.

Andrea Barzagli

Centro gynėjas, kuris gerai jog šalia savęs turėjo F. Cannavaro.

Fabio Grosso

Ūgiu centro gynėjams prilygstantis žaidėjas, kuris žaidė kairėje ir turėjo labai gerą greitį, ištvermę bei fantastinę kairę koją.

Simone Perrotta

Žaidėjas, kuris nežaidė top klubuose, kaip Turino „Juventus“, „AC Milan“ ar Milano „Inter“ ar bet buvo pasaulio čempionas.

Antonio Cassano

Aš manau, kad tai buvo vienas iš talentingiausių Italijos žaidėjų, kuriam pasiekti top, top lygį, nors jis žaidė ir Madrido „Real“ ir kituose geruose klubuose, bet išsilaikyti tokiame aukščiausiame lygyje trūko IQ ir disciplinos. Bet IQ ne futbole, o už aikštelės ribų.

Marco Materazzi

Tai tas gynėjas, prieš kurį turbūt kiekvienas puolėjas mažiausiai nori žaisti.

Gianluca Zambrotta

Disciplina, darbas ir atsidavimas.

Mauro Camoranesi

Pietų amerikietis integravęsis į itališką futbolą.

Francesco Totti

Imperatorius...

Luca Toni

Stambaus, aukšto ir didelio sudėjimo puolėjas, kuris buvo kartu ir labai techniškas. Jeigu vienu žodžiu reikėtų apibūdinti, tai jis tikras bokštas.

Alessandro Del Piero

Genijus