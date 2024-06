Audros sutrikdytame mače – vokiečių džiaugsmas: nuginklavę Daniją žengė į ketvirtfinalį

Ketvirtfinalyje vokiečiai susitiks su Ispanijos ir Sakartvelo poros nugalėtoju. Tuo tarpu danams čempionatas jau baigtas.

Jau ketvirtąją rungtynių minutę Nico Schlotterbeckas sėkmingai pasiuntė kamuolį į danų vartus, bet teisėjas nusprendė įvarčio neįskaityti dėl pražangos.

Vėliau vokiečiai turėjo dar dvi geras progas, tačiau abu kartus vartus apsaugojo Danijos vartininkas.

15 min. Christianas Eriksenas atliko laisvą smūgį iš toli, bet gynėjui pavyko jį atmušti. Danas atakos smaigalyje atsidūrė ir 20 min., bet jo smūgį blokavo gynėjas.

Įsibėgėjus kėliniui, 36-ąją minutę, rungtynės buvo sustabdytos, nes Dortmunde įsisiautėjo audra, pradėjo smarkiai žaibuoti, lyti, krito kruša. Visgi po 20 min. žaidėjai buvo sugrąžinti į aikštę.

Incredible photo during the Germany v Denmark game in Dortmund this evening.



😨⚡️ pic.twitter.com/zeSchDlRQD