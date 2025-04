Swiatek po prasto starto įveikė Keys ir pateko į „Mutua Madrid Open“ pusfinalį, Svitolina užtikrintai įveikė Uchijimą

Pirmasis setas lenkei virto tikru košmaru, bet gautas „riestainis“ jos nepalaužė. Antrajame sete I. Swiatek žaidė daug užtikrinčiau ir atitrūko 5:1. Septintajame geime lenkė pralaimėjo savo padavimų seriją, bet devintajame geime savo padavimais užbaigė setą.

Lemiamo seto metu lygi kova vyko iki penktojo geimo. Tuomet I. Swiatek pradėjo pergalingą savo spurtą, laimėjo dvi iš eilės varžovės padavimų serijas ir nesuteikė M. Keys „break pointo“ galimybių.

Pusfinalyje I. Swiatek lauks dar vienas rimtas išbandymas – mačas su amerikiete Cori „Coco“ Gauff (WTA-4).

Į pusfinalį užtikrintai pateko ukrainietė Elina Svitolina (WTA-17). Ji vos per 53 minutes 6:2, 6:1 užbaigė sensacingą japonės Moyukos Uchijimos (WTA-56) žygį.

„Kiekvieną kartą, kai grįžtu į Ukrainą, pasisemiu labai daug energijos iš vietinių žmonių, kurie dabar išgyvena sunkius laikus. Stengiuosi juos pradžiuginti ir iškovoti pergalių Ukrainai“, – sakė E. Svitolina.

