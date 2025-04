Edas Butvilas ir Colemanas Wongas išplėšė pergalę Ostra Group Open dvejetų starte Ostravoje

Mačo pradžioje lietuvis su porininku pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, nerealizavo „break pointo“ ir atsiliko net 0:4. Šeštajame geime E. Butvilas ir C. Wongas laimėjo varžovų padavimų seriją, bet septintajame geime tuo pačiu atsakė čekai (2:5). Vėliau lietuvis su porininku įspūdingai išsigelbėjo, kai atlaikė 3 „set pointus“, laimėjo dvi varžovų padavimų serijas ir galiausiai išplėšė pratęsimą. Pratęsime E. Butvilas su C. Wongu dar kartą dramatiškai išsigelbėjo, kai, atsilikdami 3:5, pelnė 4 taškus be atsako.

Antrasis setas prasidėjo panašiai (0:3), bet šį kartą E. Butvilas su C. Wongu greičiau panaikino deficitą (3:3), o devintajame geime realizavo dar vieną „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Čekai padarė 6 dvigubas klaidas (lietuvis su porininku – 1) ir tik 51 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu (lietuvis su porininku – 62 proc.).

E. Butvilas ir C. Wongas pelnė 920 eurų bei po 16 ATP dvejetų reitingo taškų. Ketvirtfinalyje jie bandys nugalėti Naujosios Zelandijos duetą – Finną Reynoldsą ir Jamesą Wattą.

Trečiadienį vienetų aštuntfinalyje 20-metis E. Butvilas (ATP-212) po 2 val. 21 min. kovos 7:5, 2:6, 2:6 turėjo pripažinti 24-erių belgo Gauthier Onclino (ATP-207) pranašumą. Pralaimėjimą patyręs E. Butvilas uždirbo 6 ATP vienetų reitingo taškus ir 1535 eurus.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ostravoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.