TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Susituokė translytė Zofija su mylimuoju: ceremonijai pasirinko neįprastos spalvos suknelę

2025-08-15 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 17:55

Rugpjūčio 14 d. translytei Zofijai Krocaitei – ypatinga diena. Vakar ji prisiekė amžiną meilę savo mylimajam Lukui.

Zofija Krocaitė su mylimuoju (tv3.lt fotomontažas)
5

6

Džiugią žinią Zofija pranešė socialiniame tinkle, kur paviešino ir šventines nuotraukas.

Paskelbė apie vestuves

Zofija su mylimuoju Luku pasirinko kiek neįprastą aprangą. Zofija pasipuošė juodos spalvos suknele, o Lukas – raudono vyno spalvos švarku.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ponas ir Ponia.

14.08.25 #susituokėme

Mes vis dar negalime patikėti, kad tai iš tikrųjų įvyko — gyvename savo svajonėje.

 Nuoširdžiai dėkojame savo draugams ir šeimai (ypač geriausiam broliui dvyniui @edvinas.krocas), kad padarėte šią dieną dar gražesne, nei galėjome įsivaizduoti.

Už amžinai.Už laukinį ir nevaržomą augimą.Už rankų laikymą net tada, kai jos dreba.Už tai, kad vėl ir vėl tampame naujomis savęs versijomis — ir kiekvieną kartą pasirenkame vienas kitą atvira širdimi. 

Svajonių suknelė: @aistejulita.pauliukeviciuteFotografija: @triplefoxweddings ir mūsų pačių kameros

Vieta: @gildingsbarnsSkaniausias

tortas: @themagwoodclan“, – atskleidė Zofija.

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie Zofijos mergvakarį.

Vestuvėms besiruošianti Zofija Krocaitė prieš pat lemiamą dieną mėgavosi įspūdžių kupina švente – kartu su bičiuliais šėlo mergvakaryje.

Praėjusį savaitgalį Z. Krocaitė įsimins ilgam. Su artimiausiais bičiuliais Braitone ji nėrė į nepamirštamą vakarą, kurio metu atsisveikino su sužadėtinės titulu. Jau visai netrukus Zofija taps Luke'o žmona.

Zofijos Krocaitės mergvakaris
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Zofijos Krocaitės mergvakaris

Dviejų dienų linksmybės

Kaip portalui tv3.lt atskleidė Zofija, kartu su ja atšvęsti atvyko draugai iš įvairių šalių – Lietuvos, Airijos, Kanados ir net Australijos.

Linksmybes kompanija užkūrė „On Beach“ muzikos festivalyje, kur grojo legendinis didžėjus Carl Cox.

„Šokome kokias dešimt valandų“, – portalui tv3.lt tarstelėjo Zofija. 

Tiesa, vien tuo mergvakaris neapsiribojo. Zofija su draugais po audringų dūzgių antrąją mergvakario dieną nutarė praleisti ramiai  – laiką leido paplūdimyje, mėgavosi jaukiais pietumis.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Jau
Jau
2025-08-15 18:17
Tv3 tapo pydarų ir translyčių reklama?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
