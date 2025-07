Fitneso čempionė Neda Silkinytė sulaukė pasakiškos staigmenos: „Viena gražiausių dienų gyvenime“

N. Silkinytės savaitgalis buvo kupinas šypsenų ir artimų bičiulių – socialiniuose tinkluose ji dalijosi džiugiomis mergvakario akimirkomis.

„Wifey to be! Mergaitės uždėjo karūną ir išsivežė į tobuliausią dieną, perpildytą juoko, ašarų, moteriškumo, atvirų pokalbių ir bendrystės. Sugėriau į save tiek meilės ir dėmesio, kad tikrai pasijaučiau kaip karalienė hihi. Palieku čia vieną gražiausių prisiminimų“, – rašė ji.

Sulaukė pasakiškos staigmenos

Šventės metu N. Silkinytė su draugėmis laiką leido paplūdimyje. „Gražiausias piknikas mano gyvenime. Mano mergaitės išskraidino mane į tobuliausią sapną, iš kurio nesinori pabusti. Soon to be Zubavičė“, – rašė ji.

Kaip portalui tv3.lt pasakojo N. Silkinytė, ši diena jai įsimins ilgam.

„Viena gražiausių dienų gyvenime. Merginos apgalvojo kiekvieną smulkmeną ir stebino mane nuo ankstaus ryto iki pat vidurnakčio. Nepamenu, kada jaučiausi tokia pakylėta, tiesiog skendau dėmesio ir meilės jūroje. Buvo nepakartojama“, – portalui tv3.lt sakė ji.