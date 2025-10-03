Sudėtį pristatęs Jankauskas: „Rungtynės su Nyderlandais įtikino turbūt ir žiūrovus, ir pačius žaidėjus, kad mes sugebame, galime“

Primename, kad spalio 9 dieną lietuviai svečiuose žais su Suomijos komanda, o spalio 12-ąją namuose priims Lenkijos rinktinę.
Po nedidelių pertraukų į sudėtį sugrįžta traumeles išsigydę Pijus Širvys bei Vykintas Slivka, taip pat vėl išvysime praėjusiame lange pagerbtą Fedorą Černychą, demonstruojantį solidžią formą Lietuvos čempionate.
Bene seniausiai rinktinės sudėtyje matytas veidas yra Edgaras Dubickas. Jis šią vasarą pakeitė klubą, persikėlė į „Serie C“ besivaržančią „Ternana“ ekipą ir ten jau spėjo pasižymėti keliais įvarčiais. Paskutinį kartą į rinktinę jis buvo kviestas 2021-ųjų rudenį, iš viso su rinktinės marškinėliais jis yra sužaidęs ketverias rungtynes.
Pristatydamas rinktinės sudėtį treneris Edgaras Jankauskas kalbėjo apie tai, jog smagu, kad keletas futbolininkų grįžo į rikiuotę, tačiau dabar daugiau nerimo kelia kita situacija.
„Jei kalbėti apie negatyvius dalykus, tai per šį mėnesį buvo žaidėjų, kurie nesužaidė daug minučių. Kalbame apie mūsų, ko gero, pagrindinį rinktinės variklį Gvidą Gineitį. Deja, jis per šį mėnesį nesužaidė nė minutės.
Kalbėjau su Gvidu, jis po rinktinės grįžo su šiokiu tokiu negalavimu, buvo perkrautos blauzdos, tai kelias dienas negalėjo treniruotis, o klube konkurencija didelė. Visada sakau – svarbiausia nepanikuoti, nekelti bereikalingų bangų.
Aš irgi neužsiimsiu trenerio kritika, kuris tiesiogiai atsako už savo veiksmus, komandos rezultatus. Reikia kantrybės, reikia išlaukti. Aišku, situacija nėra maloni nei mums, nei Gvidui, bet taip yra futbole – konkurencija, daug šalutinių detalių. Deja, yra taip, bet reikia kantrybės, profesionalumo, nes kito kelio aš nematau, tik kaip laukti savo galimybių“, – sakė E. Jankauskas.
Jis plačiau papasakojo ir apie E. Dubicko sugrįžimą.
„Su Edgaru kalbėjome prieš metus, kai kvietėme jį į Baltijos taurę, bet tada jis buvo po sezono, buvo psichologiškai pavargęs.
Šiuo metu mes privalome kreiptis ir duoti galimybę žaidėjui, čia nėra apie ką kalbėti, svarbiausia, kad būtų geroje formoje, kad pats norėtų – nors yra vienas iš mūsų pagrindinių rodiklių. Turėjome trumpą pokalbį, kurio metu jis išreiškė norą žaisti.
Buvusiame klube jį vasarą atkabino nuo komandos, tačiau galiausiai surado naujoje komandoje vietą. Dabar per penkerias rungtynes pelnė tris įvarčius – jis viską daro, kad būtų geroje formoje. Mums reikia puolėjų, nes mūsų pagrindinė problema yra mūsų užbaigimas ir įvarčių pelnymas“, – kalbėjo strategas.
Jis taip pat teigė, jog teigiamas emocijas po praėjusio mėnesio rungtynių su Nyderlandais reikia perkelti ir į šį langą.
„Pagrindinis dalykas, kuris liko mano galvoje – tai žaidėjų atsidavimas ir noras, ta aistra. Visa tai yra vertinama sirgalių, tas sąlytis su tribūnomis, kas vyko per ir po rungtynių. Tai, kad mes sugebėjome prispausti Nyderlandų rinktinę prie savo vartų, duoda vilties, kad ateis tai laikai, kai švęsime pergales ir įveiksime stipresnes rinktines. Manau, kad ant šitos natos mes turėtume ir statyti savo tolimesnį darbą. Turime tęsti darbą, kito kelio nėra.
Matome, kad turime stiprų užnugarį ir palaikymą. Manau, kad esame teisingame kelyje, tam reikia laiko, kantrybės, reikia gerinti ir tobulinti daug dalykų, tą supranta ir žaidėjai. Tačiau belieka vienas dalykas – noras, darbas, atsidavimas ir geras nusiteikimas.
Dar kartą pasikartosiu – tos rungtynės su Nyderlandais įtikino turbūt ir žiūrovus, ir pačius žaidėjus, kad mes sugebame, galime, reikia nežmoniškų pastangų, bet mes tikrai ten galime būti. Tai nėra paprasta, bet laikantis plano ir žaidžiant kovingai, galimybė yra. Reikia eiti aukštai pakėlus galvą“, – teigė E. Jankauskas.
