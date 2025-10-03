Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U-21 rinktinė spalį išmėgins jėgas su Turkijos ir Nyderlandų bendraamžiais

2025-10-03 18:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 18:33

Lietuvos vaikinų iki 21 metų futbolo rinktinė spalio mėnesį sužais dar dvejas tarptautines rungtynes.

Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Lietuvos vaikinų iki 21 metų futbolo rinktinė spalio mėnesį sužais dar dvejas tarptautines rungtynes.

REKLAMA
0

Vienerios iš jų bus atrankos į Europos čempionatą susitikimas, o vėliau lauks kontrolinis mačas su Europos elitui priklausančia komanda.

Kol kas lietuviai Europos čempionato atrankoje turi iškovoję vieną tašką. Priminsime, kad rugsėjį Roko Garasto auklėtiniai Druskininkuose pralaimėjo Ukrainos komandai, o vėliau ten pat pelnė lygiąsias 1:1 su Vengrijos rinktine.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jau spalio 10 dieną lietuviai Europos čempionato atrankoje sužais trečiąsias rungtynes. Mūsiškiai išvykoje susitiks su Turkijos rinktine. Dvikova Sakarijos miesto „Yeni Sakarya Atatürk“ stadione prasidės 20 valandą Lietuvos laiku.

REKLAMA
REKLAMA

Turkai atrankoje kol kas yra sužaidę vienerias rungtynes ir jose taikiai išsiskyrė su Kroatijos futbolininkais.

REKLAMA

Po susitikimo Turkijoje lietuviai keliaus į Nyderlandus ir ten sužais kontrolines rungtynes su šios šalies bendraamžiais. Emeno mieste lietuviai žais spalio 14 dieną nuo 19.30 val.

Lietuviai stovyklą pradės spalio 6 dieną Druskininkuose.

Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Turkijos ir Nyderlandų komandomis:

Vartininkai

Vilius Šivickas (FK „Jonava“)

Julius Virvilas (FK „TransINVEST“)

Gynėjai

Nojus Vytis Audinis (FK „Teplice“, Čekija)

Tautvydas Burdzilauskas (FK „Kauno Žalgiris“)

Danielius Jarašius (FA „Šiauliai“)

Eduardas Jurjonas (FK „Kauno Žalgiris“)

Pijus Nainys (FK „Jonava“)

Armandas Raudonis („Varnamo“, Švedija)

Domas Slendzoka (FC „Hegelmann“)

Motiejus Šapola („Siracusa Calcio 1924“, Italija)

Martynas Šetkus (FK „Žalgiris“)

Denis Ževžikovas (DFK „Dainava“)

Saugai

Maksim Andrejev (FK „Banga“)

Ernestas Gudelevičius („Siracusa Calcio 1924“, Italija)

Lukas Michelbrink (FC „Energie Cottbus“, Vokietija)

Nikita Pavlovskij (FK „Be1“)

Dariuš Stankevičius (FK „Sūduva“)

Domantas Šluta (FK „Be1“)

Puolėjai

Romualdas Jansonas (FC „Arouca“, Portugalija)

Adrian Lickūnas (US „Cremonese“, Italija)

Patrik Matyžonok (FK „Žalgiris“)

Faustas Steponavičius (FK „Panevėžys“)

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rokas Garastas | lff.lt nuotr.
Rokas Garastas: „Džiugu, kad praleidę toliau žaidėme savo žaidimą“
Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Lietuvos U-21 futbolo rinktinė sužaidė lygiosiomis su vengrais
Lietuvos U-21 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
Lietuvos U-21 rinktinė namuose pralaimėjo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų