Lietuvos U-21 rinktinė spalį išmėgins jėgas su Turkijos ir Nyderlandų bendraamžiais

Vienerios iš jų bus atrankos į Europos čempionatą susitikimas, o vėliau lauks kontrolinis mačas su Europos elitui priklausančia komanda.
Kol kas lietuviai Europos čempionato atrankoje turi iškovoję vieną tašką. Priminsime, kad rugsėjį Roko Garasto auklėtiniai Druskininkuose pralaimėjo Ukrainos komandai, o vėliau ten pat pelnė lygiąsias 1:1 su Vengrijos rinktine.
Jau spalio 10 dieną lietuviai Europos čempionato atrankoje sužais trečiąsias rungtynes. Mūsiškiai išvykoje susitiks su Turkijos rinktine. Dvikova Sakarijos miesto „Yeni Sakarya Atatürk“ stadione prasidės 20 valandą Lietuvos laiku.
Turkai atrankoje kol kas yra sužaidę vienerias rungtynes ir jose taikiai išsiskyrė su Kroatijos futbolininkais.
Po susitikimo Turkijoje lietuviai keliaus į Nyderlandus ir ten sužais kontrolines rungtynes su šios šalies bendraamžiais. Emeno mieste lietuviai žais spalio 14 dieną nuo 19.30 val.
Lietuviai stovyklą pradės spalio 6 dieną Druskininkuose.
Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Turkijos ir Nyderlandų komandomis:
Vartininkai
Vilius Šivickas (FK „Jonava“)
Julius Virvilas (FK „TransINVEST“)
Gynėjai
Nojus Vytis Audinis (FK „Teplice“, Čekija)
Tautvydas Burdzilauskas (FK „Kauno Žalgiris“)
Danielius Jarašius (FA „Šiauliai“)
Eduardas Jurjonas (FK „Kauno Žalgiris“)
Pijus Nainys (FK „Jonava“)
Armandas Raudonis („Varnamo“, Švedija)
Domas Slendzoka (FC „Hegelmann“)
Motiejus Šapola („Siracusa Calcio 1924“, Italija)
Martynas Šetkus (FK „Žalgiris“)
Denis Ževžikovas (DFK „Dainava“)
Saugai
Maksim Andrejev (FK „Banga“)
Ernestas Gudelevičius („Siracusa Calcio 1924“, Italija)
Lukas Michelbrink (FC „Energie Cottbus“, Vokietija)
Nikita Pavlovskij (FK „Be1“)
Dariuš Stankevičius (FK „Sūduva“)
Domantas Šluta (FK „Be1“)
Puolėjai
Romualdas Jansonas (FC „Arouca“, Portugalija)
Adrian Lickūnas (US „Cremonese“, Italija)
Patrik Matyžonok (FK „Žalgiris“)
Faustas Steponavičius (FK „Panevėžys“)
