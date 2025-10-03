Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Maldyvuose – Karolio Laukžemio dublis

2025-10-03 14:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 14:26

Maldyvų „Premier" lygoje Karolis Laukžemis toliau muša ne po vieną įvartį.

Karolis Laukžemis | Klubo nuotr.

Maldyvų „Premier“ lygoje Karolis Laukžemis toliau muša ne po vieną įvartį.

0

Puolėjo ginamas „Odi“ klubas 3:2 nugalėjo „Victory“ SC ekipą, o lietuvis prie pergalės prisidėjo dviem įvarčiais.

Pirmajame kėlinyje Karolis realizavo paskirtą baudinį, o 78 minutę jis įmušė antrąjį savo komandos įvartį.

Per dvejas rungtynes lietuvis pelnė jau 5 įvarčius, o „Odi“ klubas sezoną pradėjo trimis pergalėmis iš tiek pat galimų.

Karolis Laukžemis | Klubo nuotr.
Maldyvuose – Karolio Laukžemio „hat-trikas“

