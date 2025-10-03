Maldyvuose – Karolio Laukžemio dublis

Puolėjo ginamas „Odi“ klubas 3:2 nugalėjo „Victory“ SC ekipą, o lietuvis prie pergalės prisidėjo dviem įvarčiais.
Pirmajame kėlinyje Karolis realizavo paskirtą baudinį, o 78 minutę jis įmušė antrąjį savo komandos įvartį.
Per dvejas rungtynes lietuvis pelnė jau 5 įvarčius, o „Odi“ klubas sezoną pradėjo trimis pergalėmis iš tiek pat galimų.
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA