Stadiono prieigose – sprinterius vežusios mašinos avarija

Prieš vyrų 200 m pusfinalio bėgimą sprinterius į stadioną vežusi mašina...pateko į avariją. Nors eismas toje vietoje nėra labai intensyvus, tačiau dvi ten buvusios mašinos vis tiek sugebėjo susidurti.

Avarijos metu vienas žmogus iškrito iš mašinos, o Luxolo Adamsas iš Pietų Afrikos Respublikos, panašu, skundėsi dėl to, kad stiklo šukė įkrito jam į akį.

So this just happened at the Athletics World Championships in Budapest. The cart carrying Noah Lyles, Andrew Hudson and Luxolo Adams, among others, was involved in an accident on the way to the track. Look both ways man!😱#Budapest2023#WorldAthleticsChamps@WorldAthletics pic.twitter.com/ihJfOrfgLq