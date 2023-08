Nepatikėjo pati savimi – autsaidere laikyta amerikietė 4 m pagerino savo rekordą ir išplėšė auksą

Amerikietė Laulauga Tausaga, kuriai niekas nežadėjo medalio, daugiau nei 4 metrais pagerino karjeros rekordą ir iškovojo auksą.

25-erių atletė finalą pradėjo prastai – pirmas metimas buvo neįskaitytas, o antras buvo labai kuklus (52,28 m). Trečiu mėginimu L. Tausaga pagerino rekordą ir užsitikrino vietą aštuntuke (65,56 m), bet ir tada atrodė, kad ji jau pasiekė galimybių ribas, tuo labiau, kad ketvirtas L.Tausagos metimas buvo neįskaitytas.

Į istoriją įėjo penktasis amerikietės mėginimas. Staiga L. Tausaga diską švystelėjo 69,49 m, daugiau nei 4 m pagerino prieš šį čempionatą pasiektą karjeros rekordą (65,46) ir tapo lydere. Amerikietė, pamačiusi švieslentėje rezultatą, sunkiai galėjo patikėti tuo, ką padarė.

