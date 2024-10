X faktorius

„X faktoriaus“ scenoje laukiami visi tie, kurie negali gyventi be muzikos. Ir visai nesvarbu, jei tai kol kas yra tik jūsų hobis – šioje scenoje suspindėti ir tapti pačia tikriausia žvaigžde gali kiekvienas! O kad muzika yra tai, kas mus jungia, per TV3 pamatysime ir šį sekmadienį. Puikus to pavyzdys – studentų gospel choras, kurio nariai yra atvyko iš viso pasaulio: Nigerijos, Ganos, Zimbabvės, Zambijos, Kongo ir, žinoma, Lietuvos.