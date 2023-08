Neįtikėtinas gestas šuolininkių su kartimi finale: sportininkės susitarė pasidalinti pasaulio čempionato auksą

Įspūdingame – daugiau nei 2 valandas vykusiame moterų šuolių su kartimi finale – auksu džiaugėsi net dvi sportininkės: tiek australė Nina Kennedy, tiek praėjusių metų čempionė Katie Moon trečiaisiais bandymais įveikė 4,90 m aukštį ir pakartojo geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Vėliau kartelė kilo į 4,95 m aukštį, bet abi sportininkės trimis mėginimais jo neįveikė.

Po paskutinių nesėkmingų šuolių prie K.Moon ir N.Kennedy priėjo teisėjas. Jis paaiškino sportininkėms, kad jos dalijasi pirmą vietą. Tada sportininkės trumpai pasikalbėjo ir draugiškai susitarė pasidalinti auksą. Lengvosios atletikos fanai tą patį galėjo matyti 2021 m. Tokijo olimpiados vyrų šuolių į aukštį rungtyje, kur auksą pasidalinti susitarė identiškai šokinėję katarietis Mutazas Essa Barshimas bei italas Gianmarco Tamberi.

K.Moon pasaulio čempionato auksą pelnė antrus metus iš eilės, o N.Kennedy tai buvo didžiausias karjeros laimėjimas. Pernai ji tenkinosi bronza.

Šiemet trečia liko praėjusių metų Europos čempionė suomė Wilma Murto (4,80).

Vyrų 400 m barjeriniame bėgime titulą susigrąžino pasaulio rekordininkas norvegas Karstenas Warholmas. Po traumos atsigavęs atletas finale finišavo per 46.89 sek. Sidabrą išplėšė Kyronas McMasteris (47.34) iš Britų Mergelių salų, o bronza tenkinosi amerikietis Rai Benjaminas (47.56). Titulą gynęs brazilas Alisonas dos Santosas buvo 5-as (48.10), o estas Rasmusas Magi atbėgo 7-as (48.33).

