To nebuvo jau daugiau nei 30 metų – jamaikietis kvalifikacijoje pademonstravo įspūdingą šuolį

22-ejų atletas jau pirmu bandymu nušoko net 8,54 metro ir be vargo įvykdė kvalifikacinį normatyvą (8,15). Tuo pačiu jis pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje ir apskritai nušoko tiek, kiek dažniausiai užtenka pasaulio čempionato auksui.

Per visą istoriją pasaulio čempionatų kvalifikacijose toliau yra šokęs tik legendinis Carlas Lewisas. 1991 m. amerikietis kvalifikacijoje nušoko 8,56 m. Tiesa, to čempionato C.Lewisas galiausiai nelaimėjo. Nors finale jis nušoko 8,91 m, bet praleido į priekį tautietį Mike‘ą Powellą, kuris tame finale pasiekė iki šiol galiojantį pasaulio rekordą (8,95).

Wayne Pinnock shocked everyone when he leaped 8.54m, the longest jump in the world this year, on his very first qualifying jump today ✈️🇯🇲 pic.twitter.com/X98J3t8vWV

REKLAMA