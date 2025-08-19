Sidabrą parvežusi Zalieckienė: „Abiem žirgams beveik 40 laipsnių siekęs karštis buvo nemenkas fizinis iššūkis“

Po Lietuvos vėliava tarptautinėse varžybose startavusios žirginio sporto klubo „Naujadvario žirgai“ raitelės šįkart jojo su iš namų atsivežtais žirgais, todėl juokauja, kad varžybų „atostogomis“ (angl. Holiday) tikrai nepavadinsi – duetams trasas teko įveikti prisitaikant prie dvigubai aukštesnės oro temperatūros, nei namuose.
Nepaisant ilgos kelionės į varžybų vietą ir klimato iššūkių, penkta finišavusi G. Acutė Slovakijoje sėkmingai įveikė jau antrą 100 km distanciją, taip dar vienu žingsniu priartėdama prie galimybės dalyvauti kitais metais Al Uloje (Saudo Arabija) vyksiančiame Pasaulio ištvermės jojimo čempionate. Šiame čempionate vietą jau užsitikrinusi U. Zalieckienė su nuosava kumele Prada suaugusiųjų 120 km distancijoje iškovojo sidabrą.
„Abiems žirgams beveik 40 laipsnių siekęs karštis buvo nemenkas fizinis iššūkis, o raiteliams tai pareikalavo didelio psichologinio susikaupimo – reikia išlikti motyvuotam net kai tenka mažinti greitį ir atsilikti nuo lyderių. Džiaugiuosi, kad laiku pavyko priimti teisingus sprendimus ir užtikrinti, kad žirgai po finišo demonstruotų puikią savijautą – tai šiame sporte yra svarbiausia“, – akcentavo U. Zalieckienė
Varžybų akimirka | asmeninio archyvo nuotr..
Tarptautinėse varžybose su kitų savininkų žirgais startuojanti ištvermės jojimo raitelė šįkart turėjo tikslą į didįjį sportą grąžinti savo kumelę Pradą.
„Paskutinį ratą Prada vedė į priekį visą grupę ir geriausiai jautėsi iš visų finišavusių. Mums tai reikšminga pergalė, nes pastaruosius dvejus metus įdėta nepaprastai daug pastangų ir lėšų, kad atstatytume ją po patirtų traumų ir visapusiškai paruoštume naujoms varžyboms. Žirgas įrodė, kad yra pasiruošęs grįžti į sportą“, – džiaugėsi U. Zalieckienė.
U. Zalieckienė tikrą profesionalumą demonstravo ir šiemet vykusiame ištvermės jojimo Europos čempionate – vienintelė Lietuvos atstovė finišavo 16-ta iš 70-ties dalyvių. Ištvermės jojimo sportininkė ir trenerė įsitikinusi, kad ateityje šios disciplinos raiteliai iš Lietuvos turi šansus lipti ir ant nugalėtojų pakylos.
Jaunimo kategorijoje besivaržanti Gabija, anot trenerės, jau turi pakankamai meistriškumo, atkaklumo, noro, o svarbiausia – meilės žirgams, kad galėtų siekti dar aukštesnių tikslų šiame sporte.
Gabija jau yra įveikusi ne vieną 80 km distanciją. Šiemet Estijoje pirmą kartą įveikė 100 km distanciją, užimdama antrą vietą. Kad užsitikrintų kelialapį į Pasaulio čempionatą, septyniolikmetė turės pereiti dar keturias kvalifikacijas tarptautinėse varžybose.
