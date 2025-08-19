Jau šį savaitgalį sostinę sudrebins lojimai: „Korgių lenktynės 2025“ suburs per 120 trumpakojų

Vilnius – Europos korgių sostinė
Renginio organizatoriai drąsiai skelbia: Vilnius tapo Europos korgių sostine. Tai patvirtina ir dalyvių gausa – šiemet laukiama bent 120 korgių komandų (vienas korgis ir mažiausiai du žmonės), iš kurių daugiau nei 30 atvyksta iš užsienio. O ir renginio geografija plečiasi – pirmą kartą dalyviai atkeliaus ne tik iš kaimyninių šalių, bet ir iš Vokietijos ir netgi Austrijos. O sekmadienį Rotušės aikštėje prie „Portalo“ skulptūros visi susijungs į unikalią „korgimirką“ kartu su trumpakojais draugais anapus Atlanto, Filadelfijoje. Lygiai tokie pat susibūrimai suplanuoti ir kituose „Portaluose“ – Dubline bei Liubline. „Nelieka jokių abejonių – vilniečiai jau diktuoja korgių madas ne tik Europoje, bet ir už jos ribų,“ – teigia Edvinas Miškas, VšĮ „Korgių lenktynės“ direktorius.
Šiais metais prie renginio sėkmės svariai prisideda naujasis generalinis rėmėjas „Kormotech“ – viena sparčiausiai augančių gyvūnų maisto gamintojų pasaulyje. „Tikime, kad meilė gyvūnams daro pasaulį geresniu. Todėl tiek kai kuriame maistą šunims ir katėms, tiek kai prisidedame prie paramos gyvūnams iniciatyvų Ukrainoje ir Lietuvoje, siekiame, kad augintiniai būtų laimingi, gerai jaustųsi. Korgių lenktynės – nepaprastai šiltas ir linksmas renginys, kurio centre – didžiulė meilė šiems mieliems šuniukams. Juo labiau, kad korgių lenktynių idėja kilo Edvino, Dovilės ir jų korgiuko Džiugo šeimoje – tuo šis renginys ypač artimas „Kormotech“ kaip šeimos verslui. Didžiuojamės ir džiaugiamės šia partneryste, o visus gauruotus atletus bei jų žmones kviečiame pailsėti ir papramogauti specialioje mėlynojoje zonoje, veiksiančioje Vingio parke visų lenktynių metu“, – sako Andrii Bereziukas, UAB „Kormotech“ vadovas.
Net dvi naujos rungtys
Būtent minėtoje mėlynojoje zonoje veiks naujoji galvosūkių rungtis. Joje galės varžytis ne tik korgiai, bet visų veislių atstovai. Renginiui specialiai parengtas šunims skirtas galvosūkis padės nustatyti, kurio iš dalyvių ar renginio svečių protiniai sugebėjimai yra stipriausi. Tuo pat metu zonoje vyks ne tik rungtis, bet augintiniams bus galima ir pažaisti, užkąsti ar net išsimaudyti!
Kita naujovė – plačiausiai skambančio lojimo rungtis, kurios metu bus siekiama garso matuokliais nustatyti kurio korgio balsas yra garsiausias ir „skambantis plačiausiai“.
Abi naujos rungtys startuos nuo pat vartų atidarymo 13:00 šeštadienį, o kartu prasidės ir trečia – „Solo sprintas“. Per pusę mažesnėje ir paraleliai didžiosios lenktynių trasos patiestoje sprinto zonoje kiekvienas trumpakojis dalyvis turės po tris galimybės parodyti geriausią laiką. Trys greičiausi šuniukai ne tik pelnys vertingus prizus, tačiau ir galimybę „sugrįžti“ į pagrindines lenktynes, jei šių metu nepavyktų prasibrauti į kitą etapą.
16:00 startuos itin žiūrovų pamėgtas „Kostiumų paradas“. „Kiekvienais metais dalyvių kūrybiškumas mus tiesiog pribloškia ir esame labai laimingi matydami vis daugiau norinčių dalyvauti šioje smagiausioje rungtyje. Nuotaika, kurią sukuria įvairiausi kostiumai yra tiesiog nepakartojama, o šiais metais tikimės bent 40 persirengusių korgiukų!“ – teigia Dovilė Bielousovaitė, renginio vadovė ir VILLOU dizaino studijos įkūrėja. Visus kostiumus žiūrovams bus galima pamatyti stambiu planu dideliame ekrane. Renginio vedėjais taps nacionaliniu mastu pripažinti aktoriai ir geri bičiuliai – Džiugas Grinys ir Aurelijus Pocius. „Edvino ir Dovilės šuo Džiugas yra mano mėgstamiausias visų laikų korgis, todėl tiesiog negalėjau atsisakyti galimybės kartu su juo kurti šią šventę. O gal net ir pačiam su juo palenktyniauti… kas žino. Reikia išsiaiškinti, kas čia greičiausias Džiugas“ – dėstė „Pietinia Kronikas“ žvaigždė D. Grinys.
Nuo 17:00 prasidės pagrindinis reginys – Korgių lenktynės. Jų metu korgiai startuos mažiausiai penkioliką sykių, ir tikrai ne visi startai bus sėkmingi. „Nuo pat pirmųjų lenktynių 2020-ais mes niekada nežinojome, ar tie korgiai apskritai bėgs, laikui atėjus. Kas kartą jiems šovus iš starto bokso atsiranda didžiulis palengvėjimas, kuris gali būti palydimas dideliu juoku, jei šuniukai nusprendžia pradėti bėgti į kitą pusę arba tiesiog sustoti ir pradėti žaisti. Prisiminkime praeitų metų legendinį devintąjį bėgimą, kurį teko kartoti bent keturis sykius.“ – juokiasi E. Miškas
Tarptautiškumas
Tarptautinis „Corgi Race Vilnius 2025“ vyks lietuvių ir anglų kalbomis. Antrus metus iš eilės į Vilnių specialiai renginiui nušviesti atvyks Reuters žurnalistai, o taip pat laukiama ir Vokietijos nacionalinės ZDF respondentų. „Labai smagu, kad į šventę atvyks ir korgių tėvynės – Jungtinės Karalystės ambasados atstovai. Dedame pagrįstų vilčių, jog vaizdai iš „Corgi Race Vilnius“ trečius metus iš eilės bus parodyti ir jų nacionalinio transliuotojo BBC. Prie renginio žinomumo užsienyje svariai prisideda ir „Go Vilnius“ agentūra. Kartu su jais sugebėjome žinutę apie korgių sostine tampantį Vilnių paskleisti net 300 mln. auditorijai visame pasaulyje.“ džiaugiasi organizatoriai.
„Korgių lenktynės“ – nuo 2020 m. organizuojamas tarptautinis renginys, skirtas visiems draugiškiems keturkojams, jų šeimininkams ir gyvūnų mylėtojams. 2025-ųjų „Corgi Race Vilnius“ globoja ir palaiko partneriai: „Kormotech Lietuva“, „If“ draudimas, kokybiškas „Bitės“ ryšys, „Labas“, „VILLOU“, Vilniaus miesto savivaldybė. Plačiau apie renginį skaitykite organizatorių Facebook paskyroje arba corgiracevilnius.com puslapyje. Bilietus platina Bilietai.lt.
