Elitinė paralimpiečių akademija pakvies paraatletus gilinti žinias

„Elitinė paralimpiečių akademija – sėkmingas projektas, kuriantis pridėtinę vertę ir suteikiantis reikalingų žinių paralimpinio judėjimo sportininkams. Šiandien, siekiant aukščiausių tikslų sporte, neužtenka ateiti į treniruotę. Turi pažinti save, savo kūną, psichologiją, kaip maitintis, kaip save pozicionuoti socialinėje erdvėje bei daug kitų dalykų. Turi būti sportininkas 24 valandas per parą. Apie tai Elitinėje paralimpiečių akademijoje kalbėjome pirmus dvejus metus, o trečiaisiais dar papildysime žinių bagažą, įtvirtinsime tai, kas buvo išmokta anksčiau“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Dalyvauti Elitinėje paralimpiečių akademijoje kviečiami visi paraatletai, anksčiau dalyvavę projekte.
„Norėčiau prisijungti, nes Elitinėje paralimpiečių akademijoje įgytos žinios – neįkainojamos. Ypač didelį dėmesį skyriau sporto psichologijai, išmoktus dalykus iki šiol taikau kiekvieną dieną. Labai pravertė ir kitų lektorių suteikta informacija. Pavyzdžiui, apie sportininkui subalansuotą mitybą, apie tai, kaip bendrauti su žurnalistais, kaip komunikuoti apie savo karjerą socialiniuose tinkluose. Akademijoje išmokau daugybės naudingų dalykų. Nekantrauju pasisemti dar daugiau žinių“, – sakė maratonininkė Aušra Garunkšnytė.
Projektą koordinuojanti Lietuvos paralimpinio komiteto projektų vadovė Aušrinė Bučinskytė užsiminė, kad kaip jau tapo įprasta paskaitas vėl skaitys puikūs savo sričių specialistai.
„Pirmaisiais ir antraisiais metais nuostabias patirtis turėjome su žurnalistu, viešojo kalbėjimo specialistu Ryčiu Juozapavičiumi, sporto medicinos gydytojais Kęstučiu Linkumi ir Daliumi Barkausku, sporto psichologu Andriumi Liachovičiumi. Akademijos dalyviams labai patiko šių ir kitų specialistų paskaitos, praktiniai užsiėmimai. Norime pakviesti ir naujų, projekte dar nedalyvavusių lektorių, kurių vardu kol kas neatskleisime, bet jie tikrai bus maloni staigmena sportininkams“, – pasakojo A. Bučinskytė.
Už kelerius metus trunkančią partnerystę Lietuvos paralimpinis komitetas padėkojo prekybos ir laisvalaikio centrui „Panorama“.
„Vertiname tęstinį palaikymą Elitinės paralimpiečių akademijos projektui ir galimybes, suteikiamas mūsų sportininkams. Kartu leidžiame jiems tobulėti, o visos pastangos neabejotinai pasimatys paraatletų pasiekimuose Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje“, – sakė paralimpinio komiteto prezidentas M. Bilius.
„Panoramos“ generalinė direktorė Birutė Kalanovaitė teigė, jog kiekvienas pasiekimas sporte prasideda nuo žmogaus, kuris savimi tiki.
„Elitinė paralimpiečių akademija padeda ne tik lavinti įgūdžius, bet ir atrasti vidinę stiprybę, kurią paraatletai atsineša į kiekvieną startą. Sėkmė aplanko tuomet, kai gebi derinti profesionalumą su savęs pažinimu, gebėjimu prisitaikyti ir bendrauti. Mums didelė garbė būti sportininkų augimo dalimi“, – sakė ji.
Elitinės paralimpiečių akademijos absolventais jau yra tapę: Aušra Garunkšnytė, Oksana Dobrovolskaja, Andrius Skuja, Ramūnas Rojus, Raimeda Bučinskytė, Nerijus Montvydas, Rapolas Micevičius, Edgaras Matakas, Gabrielė Čepavičiūtė, Ernestas Česonis, Eivydė Vainauskaitė, Deividas Podobajevas, Bela Morkus, Ramūnas Verbavičius, Petras Krapikas, Povilas Krapikas, Mantas Brazauskis, Kotryna Žižmaraitė ir Karolina Voiciukaitė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!