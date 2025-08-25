Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Šiauliai“ nugalėjo „Sūduvą“

2025-08-25 21:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 21:40

26-ąjį „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos turą pergalingai užbaigė Saulės miesto atstovai. FA „Šiauliai“ rezultatu 2:1 (1:0) pranoko Marijampolės „Sūduvą“, o tai leido šiauliečiams dar labiau priartėti prie 3-iosios turnyro lentelės pozicijos.

FA „Šiauliai“ | Klubo nuotr.

0

Pirmasis įvartis krito jau 8-ąją minutę, kai po standartinės padėties atšokusį kamuolį į vartus iš toli siuntė Nikita Komissarovas. Kėliniui jau einant į pabaigą iš apsisukimo smūgiavo Frankline‘as Tangiri, jo smūgį atrėmė Gustas Baliutavičius, vos kitame epizode kontrataką surengė „Šiauliai“, tačiau ją nutraukė laiku vartus palikęs Giedrius Zenkevičius.

48-ąją minutę Saulės miesto atstovai rezultatą padvigubino – kamuolį perėmęs Danielis Romanovskis jį perdavė Gabrieliui Micevičiui, pastarasis nuginklavo varžovų vartų sargų. Kiek vėliau Eligijus Jankauskas klaidino kelis varžovus greitoje atakoje, visgi, tolimas bandymas kamuolį perkelti per vartininką nebuvo sėkmingas.

„Sūduva“ 56-ąją minutę rezultatą po F. Tangiri bandymo galėjo sušvelninti, tačiau vartus puikiai prižiūrėjo G. Baliutavičius, vartininkas kiek vėliau apsisaugojo ir nuo Naurio Petkevičiaus bandymo.

75-ąją minutę intrigą atgaivino itin stiprus Idriso Momoh spyris virtęs įvarčiu, vos po kelių minučių pavojingai iš tolimos distancijos bandymą atliko Dariuš Stankevičius, iki tikslo šįkart šiek tiek pritrūko.

Sužaidus 26-ojo turo rungtynes „Sūduva“ su 42 taškais išlieka trečia, savo ruožtu, pergalę pasiekę šiauliečiai rikiuojasi ketvirti bei nuo marijampoliečių atsilieka vos dviem taškais. Tiesa, Donato Vencevičiaus auklėtiniai yra sužaidę vienu maču mažiau.

